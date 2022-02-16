على خطى فيسبوك وتويتر... يوتيوب إلى عالم الـNFT

على خطى تطبيقي "فيسبوك" و"تويتر"، تتحضّر منصّة يوتيوب إلى الانتقال إلى عالم الرموز غير القابلة للاستبدال، NFT.

أطلق موقع يوتيوب خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية "بلوك تشين" وبعالم "ميتافيرس" لعام 2022.

وكشف عن عدد من الأدوات والميزات الجديدة لتمكين منشئ المحتوى من زيادة أرباحه في الفترة المقبلة عبر العملات الرقمية.

من بين الميزات المحتملة التي سيطورها عام 2022 إتاحة أساليب للتحقق من شرعية المواد والأصول الرقمية القيمة باستخدام مكتبة الفيديو الخاصة بيوتيوب.

هذا وأعطى يوتيوب أولوية لتكنولوجيا الواقع الافتراضي الرقمي "ميتافيرس"، وهي أحد عناصر حركة "ويب 3"، التي تقوم على وصف عوالم افتراضية مشتركة، يتفاعل فيها الأشخاص عادة عن طريق الصور الرمزية المعبرة عنهم "أفاتار".

وفي هذا الخصوص، ليس لدى المنصة أفكار ثابتة حتى الآن لكن من بين الاحتمالات المطروحة السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا بتقنية "ميتافيرس".

وفي وقت سابق ألغت منصة "يوتيوب" عداد عدم الإعجاب العامة عبر مقاطع الفيديو، بهدف منع استهداف صناع المحتوى الصغار عبر هجمات الكراهية أو المضايقات ولتعزيز التفاعلات المحترمة بين المشاهدين وصناع المحتوى.

وللتوضيح، فإن المستخدمين سيظلون على النظام الأساسي لموقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأميركية، بحيث يكونون قادرين على النقر فوق زر "عدم الإعجاب" أسفل المقطع، لكنهم لن يروا عدد المراجعات السلبية.

وتأتي خطوة منصة يوتيوب بعد إعلان مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ تغيير اسم الشركة إلى "ميتا" في إشارة إلى هذا العالم الافتراضي وإلى الخطوات الهامّة التي أعلنها في هذا المجال، وكذلك خوض تطبيق "تويتر" تجربته الأولى مع الـ "NFTs" واستخدامها مع صور ملفات التعريف، ناهيك عن المنافسة الشرسة مع "تيك توك" الذي تصدّر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم لشهر كانون الثاني 2022.