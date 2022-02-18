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فتح الرحلات السياحية إلى حافة الفضاء... هذا سعر التذكرة

تكنولوجيا

2022-02-18 | 08:03
فتح الرحلات السياحية إلى حافة الفضاء... هذا سعر التذكرة
765 مشاهدة

زيارة الفضاء لم تعد حلمًا... كل ما تحتاج إليه هو 450000 دولار!

أعلنت شركة السياحة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" خططها لفتح مبيعات تذاكر الرحلات إلى الفضاء.
تمنح هذه الخطوة الراغبين فرصة الذهاب برحلة دون مدارية على متن الطائرة الفضائية الخاصة.
ووضعت  الشركة هدفا داخليا يتمثل ببيع 1000 تذكرة قبل بدء الرحلات المنتظرة في نهاية هذا العام.
ويتم دفع ثمن التذكرة على مرحلتين: دفع وديعة  قدرها 150 ألف دولار من أجل تأمين المقعد ثم دفع 300 ألف دولار المتبقية قبل الرحلة. مع الإشارة إلى أن  لدى Virgin Galactic تطبيق يمكن للأفراد ملؤه على موقع الشركة الإلكتروني.


ثلاثة خيارات أمام الزبائن
وتتيح الشركة للزبائن ثلاثة خيارات: شراء تذكرة لمقعد واحد، مجموعة مقاعد مخصصة للأزواج أو العائلات، أو شراء الرحلة كاملة.
أمّا الرحلة، فتستغرق مدتها ساعة ونصف. سيطير السياح في إحدى طائرات الفضاء التابعة للشركة التي تقلع من الجو. 

ثمّ تنقل هذه المركبات إلى ارتفاع حوالي 49000 قدم تحت جناح طائرة حاملة ضخمة تسمى White Knight Two والتي بمجرد الوصول إلى الارتفاع الصحيح،  تطلق طائرة ثم تشعل محركها الصاروخي على متنها، لتبدأ بالصعود إلى الفضاء. 

فكّ الأحزمة ممكن!
عندما ترتفع الطائرة إلى أكثر من 50 ميلا فوق سطح الأرض، يمكن للركاب على متنها فك أحزمة مقاعدهم والطفو حول المقصورة لبضع دقائق والتفرج على الأرض من 17 نافذة.

ثم للعودة إلى الأرض يحول الطيارون أجنحة الطائرة وينزلقون إلى المدرج، مثل الطائرة العادية.
على ماذا يحصل الركاب؟
يحصل المشاركون في الرحلة على شارة رائد الفضاء، إلى جانب محتوى تصويري للمسافرين خلال فترة التدريب والرحلة، وملابس من "فيرجن غالاكتيك" وبدلة فضاء.
 


يذكر أن مركبة الفضاء الرئيسية لشركة Virgin Galactic هي VSS Unity ، والتي كشفت عنها عام 2016 واستخدمتها لنقل مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء حزيران الماضي. 
وتم الكشف عن طائرة مكتملة حديثا، VSS Imagine، في آذار الماضي . وتعمل الشركة حاليا على مركبة ثالثة VSS Inspire.

وفي السياق نفسه، أعلن الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان التحضير لثلاث مهمات خاصة جديدة مع "سبايس اكس"، أولاها مقررة هذا العام وستشمل خروجا إلى الفضاء وذلك بعد بضعة أشهر على تمضيته ثلاثة أيام في الفضاء.

وسيُستخدم في هذه المهام صاروخ "فالكون 9" من تصنيع "سبايس اكس"، باستثناء المهمة الثالثة التي ستشكل "أول رحلة مأهولة" للصاروخ الضخم الجديد "ستارشيب" الذي لا يزال قيد التطوير لدى الشركة المملوكة لإيلون ماسك.

ويتسابق مليارديرات العالم لاقتحام صناعة سياحة الفضاء الآخذة في الانتشار، إذ أجرى "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون دوت كوم" رحلة إلى هناك في 2021، فيما يهدف مؤسس "تسلا" "إيلون ماسك" تأسيس حياة جديدة على المريخ.



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