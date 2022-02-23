ميزة جديدة في واتساب!

أطلقت التطبيق واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالاً موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية.وتأتي هذه الميزة بعد أعلن تحديث آخر أدخل على التطبيق يسمح للمستخدمين بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، الأمر الذي يمكنهم من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.هذا تعمل الشركة على حلّ لمشكلة معاينة الصور والفيديو الصغيرة مقارنة بالمعانية المطروحة للمستندات، التي لطالما شكا منها المستخدمون.ويتمثل التحديث بمعاينة (Preview) أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.ومن المتوقّع طرح الخدمة في الأسابيع المقبلة.ومن التحديثات الجديدة التي طرحها واتساب خلال الفترة الأخيرة أيضاً، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.