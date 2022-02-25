الاعلام الرقمي يوضح سبب المشكلة في تطبيق "فيسبوك"

وقال عضو فريق المركز "مؤمل احمد شكير" في بيان ورد لـ السومرية نيوز : ان "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال القيام بعملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات".واضاف: "وطبقا لذلك يجد المستخدم نفسه معجب باكثر من صفحة بدون اي معرفة سابقة بها".واشار شكير الى ان "مركز الإعلام الرقمي DMC طالب شركة الفيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع اي امكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضا".ونوه: ان "بعض السماسرة ممن استغلوا هذه الميزة قاموا ببيع تلك الصفحات باسعار كبيرة مستغلين هذه الميزة وطريقة الاحتيال المتعلقة بها".