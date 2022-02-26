عطل يصيب خدمة الإنترنت في أوكرانيا مع تقدم القوات الروسية

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن القوات الروسية سيطرت على مدينة ميليتوبول بجنوب شرق أوكرانيا اليوم السبت إذ شنت موسكو ضربات صاروخية ومدفعية منسقة على عدة مدن بما في ذلك العاصمة كييف.وذكر نت بلوكس أن الاتصال بشركة جيجا ترانس مزود الإنترنت الرئيسي في أوكرانيا، انخفض إلى أقل من 20% عن المستويات العادية قبل أن يعود إلى مستويات أعلى في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.وقال ألب توكر مدير نت بلوكس لرويترز إن تعطيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أوكرانيا يمكن أن يؤثر على مجموعات الدفاع المدني التي تتجمع للدفاع عن مدنها.