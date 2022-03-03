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"واتساب" يطرح 7 مزايا "مذهلة"

تكنولوجيا

2022-03-03 | 03:27
"واتساب" يطرح 7 مزايا "مذهلة"
1,286 مشاهدة

ذكرت تقارير إخبارية تقنية أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة مزايا جديدة للهواتف التي تعمل بنظامي "أي أو أس"، و"أندرويد" واختبارها قبل إطلاقها رسميا.

وقال موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع تطورات "واتساب" أن المزايا موجودة بالفعل في النسخة التجريبية، ومن بين هذه المزايا:

المشرفون يحذفون رسائل الأعضاء: سيكون بمقدور مشرفي المجموعات حذف الرسائل التي يكتبها الأعضاء، بما يمنح المشرفين قوة أكبر على محادثات المجموعات وخاصة لجهة حذف الرسائل غير اللائقة، وسيلاحظ الشخص المعني رسالة "المشرف حذف هذه الرسالة".

خطوتان للتحقق من "واتساب" الحاسوب: يسعى تطبيق التواصل الفوري لتعزيز أمن مستخدمي "واتساب" عبر الحواسيب (واتساب ديسكتوب)، وذلك عبر المرور بخطوتي للتحقق من هوية المستخدم، على أن هذه المزية ستكون اختيارية ويمكن للمستخدم استعمالها أو تجاهلها.

ويمكن الحصول إليها عبر التوجه إلى الإعدادات ثم الحساب فالأمن، حيث ستكون هناك الخاصية المنتظرة.

والخطوتان المطلوبتان ليستا الكود المكون من الأرقام الستة التي تصل عبر رسالة نصية إلى الهاتف للتسجيل في التطبيق.

التفاعل مع الرسائل مثل "فيسبوك" و"إنستغرام": تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين بالتفاعل مع رسائل الآخرين مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث لا يتطلب الأمر أكثر من النقر على الرسالة التي يراد الرد عليها، ثم سحب الإصبع لاختيار الرمز التعبير المناسب (الإيموجي). وسيظهر هذا المر تحت النص وسيراه أعضاء المجموعة.

رموز إيموجي متحركة: يعمل التطبيق على إضافة رموز تعبيرية (إيموجي) لمستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"، علما أن الرموز المتاحة حاليا محدودة وتقتصر على قلب الأحمر .

تقييد الأشخاص القادرين على رؤية حالة المستخدم: توفر هذه المزية للمستخدمين مزيدا من الخصوصية، إذ سيكون بمقدوره تحديد قائمة المستخدمين الذين سيتمكنون من رؤية تحديثات الحالة المشتركة الخاصة بهم.

الوسائط رسائل وحالة معا: يعمل تطبيق التواصل الفوري الشهير على خدمة تتيح للمستخدمين مشاركة صور وفيديوهات مع الآخرين ووضعها في الحالة الخاصة بهم في نفس الخطوة، بخلاف ما هو قائم حاليا.

اختصار البحث في معلومات الاتصال: سيكون هناك اختصار بحث جديد إلى قسم معلومات الاتصال الذي سيعاد تصمميه، وسيتم إضافة اختصار البحث الجديد بجوار رمز مكالمة الفيديو.

وسيتمكن المستخدم من رؤية الاختصار الجديد في قسم معلومات المجموعة أيضا، وذلك للبحث عن أي رسالة أرسلتها أو تلقيتها بسهولة أكبر.
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