تعرّفوا إلى البديل الروسي من فيسبوك وتويتر

فكونتاكتي، تطبيق تواصل اجتماعي شبيه بتطبيق فيسبوك وهو منتشر في أوساط المواطنين الروس وكذلك الأجانب المقيمين في روسيا، وهناك أيضا عدد في الخارج يستخدم هذا التطبيق.فيعدّ فكونتاكتي من المواقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.قرار روسيا بحجب مواقع التواصل جاء ردًّا على القيود المفروضة على وصول وسائل الإعلام الروسية، حتى قبل الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا. إذ حُجبت وسائل إعلامية روسية كبيرة، ومنها صحيفة زفيزدا ووكالات سبوتنيك ونوفوستي وغيرها.فبحسب الرواية الروسية هذان التطبيقان، فيسبوك وتويتر لا ينشران إلّا وجهة النظر الغربية ويفرضان رقابة مشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة لتلك الغربية.وذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا أن هناك 26 حال تمييز من "فيسبوك" ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر 2020، مع تقييد الدخول لقنوات مدعومة من الدولة.في المقابل، قالت شركة "تويتر"، إنها علمت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا إلى منصتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنا.وتواجه روسيا حاليا الحرب التكنولوجية بـ"فكونتاكتي"، الذي حقق أعلى نسبة استخدام داخل روسيا عام 2021 بحسب إحصاءات "ستاتيستا"، واستحوذ على 73 بالمئة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.