عطل يضرب "تويتر" حول العالم

وأفاد موقع "ديلي ميل" بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: "تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا".وفي حين أن "تويتر" لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).