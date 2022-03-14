أوّل مصمّم أزياء عربي يدخل عالم NFT! (صور + فيديو)





يذكر أن الحدث أقيم على مسرح الفنّ الرقمي. لخّص الحدث تصوير 120 NFTs قمت بها إلى جانب مساعدة من الخوارزمية التي تمّ إنشاؤها.

وأدّى مسرح الفنّ الرقميّ دور الوساطة بين المجال المادي والافتراضي من خلال السماح للحاضرين بالانغماس في metaverse وعالم رامي قاضي كوتور NFTs.

أمّا بالنسبة إلى الأسعار فهي نفسها لكلّ تصميم رقمي وتبلغ 1025 آدا، والآدا هي إحدى العملات الرقمية وتبلغ قيمتها نحو 1100 دولار.يذكر أن الحدث أقيم على مسرح الفنّ الرقمي. لخّص الحدث تصوير 120 NFTs قمت بها إلى جانب مساعدة من الخوارزمية التي تمّ إنشاؤها.وأدّى مسرح الفنّ الرقميّ دور الوساطة بين المجال المادي والافتراضي من خلال السماح للحاضرين بالانغماس في metaverse وعالم رامي قاضي كوتور NFTs.

وحمل العرض اسم Rami Kadi Lucid Algorithms NFT.

تجربة جديدة خاضها قاضي في هذا العالم الافتراضي الصاعد. فهل تكرّ السبحة بعده؟

مع صعود أسهم عالم الرموز غير القابلة للاستبدال وميتافيرس، أطلق مصمّم الأزياء اللبناني العالمي رامي قاضي معرضًا لمجموعة الأعمال الفنية الرقمية الأولى NFT، في مدينة دبي.ويأتي ذلك بعد عرضه المجموعة نفسها فعليًّا في باريس.ويتّكل قاضي، بحسب تصريحاته الصحافية، على ثقة زبائنه باسمه التجاري كمصمم أزياء لينجح في هذا المشروع الأوّل من نوعه.فحدود الإبداع غير موجودة بالنسبة إليه عدى عن أن هناك حاجة إلى الأزياء الراقية في Metaverse بالطريقة نفسها التي نحتاجها في العالم الواقعي. ومن خلال ذلك، يواكب القاضي بتصاميمه الثورة الرقمية الجارية الآن.