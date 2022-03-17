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مهرجان كان... رسميًّا على تيك توك!

تكنولوجيا

2022-03-17 | 09:48
مهرجان كان... رسميًّا على تيك توك!
337 مشاهدة

شبكة "تيك توك" الشريك الرسميّ لمهرجان كانّ السينمائي الدولي.

هذا ما أعلنته الشركة في بيان أصدرته، منضمّة بذلك إلى قائمة الجهات الشريكة الرسمية للمهرجان، كدار "شوبار" للمجوهرات التي تتولى تصنيع "السعفة الذهبية"، وشركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات، ومجموعة "كيرينغ" العملاقة للسلع الفاخرة.
شراكة ستفسح في المجال أمام المشتركين على التطبيق لمتابعة من زاوية فريدة أجواء كواليس المهرجان وصعود النجوم درجه الشهير بالإضافة إلى المقابلات مع الفناني. 
كذلك، تنظم الشبكة مسابقة لمقاطع الفيديو القصيرة يُمنح الفائزون بها جوائزهم خلال المهرجان.
وهكذا تطلّ أحد أهم المناسبات العالمية للأفلام الروائية الطويلة، على أكثر من مليار مستخدم حول العالم، مشاركةً إياهم سحر المهرجان.
وهذه ليست المرّة الأولى الذي تتعاون بها إدارة المهرجان مع شركات إعلاميّة. فسبق أن اعتمدت مجموعة France Televisions وموقع Brut شريكَيْن إعلاميَيْن جديدَيْن لدورته الخامسة والسبعين التي تقام من 17 إلى 28 أيار المقبل، بدلاً من «كانال +».

إلّا أن للشراكة مع "تيك توك" أهميّة خاصّة لجهة أنها  توصلها إلى شريحة عمريّة جديدة، وهي المراهقين، وهم الفئة الأكثر نشاطًا على التطبيق.

وتجدر الإشارة  إلى أن "تيك توك" تصدّر التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم في شهر كانون الثاني المنصرم  بـ52 مليون تحميل، متفوّقًا على منافسه الأكبر "انستغرام" الذي تلاه بـ42 مليون تحميل.
أمّا آخر تحديثاته فتمكين مستخدميه من نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، بدلا من الحد الأقصى السابق البالغ 3 دقائق.

ومؤخّرًا دخل "تيك توك"على خطّ الحرب الروسية الأميركية حيث يتنافس الطرفان على نشر رواية كلّ منهما على التطبيق. ويأتي ذلك في ظلّ اتهام الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الغرب بالتعتيم الإعلامي والتحريض على موسكو، خصوصًا مح حظرها بعض التطبيقات في البلاد.
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