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"تويتر" تختبر ميزتين إضافيتين

تكنولوجيا

2022-08-02 | 02:42
Alsumaria Tv
"تويتر" تختبر ميزتين إضافيتين
130 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، عبر منصتها الرقمية، ميزتين جديدتين من شأنهما إضافة المزيد من عناصر التحكم إلى تجربة المستخدمين عن طريق منحهم مزيدًا من القدرة على إدارة تفاعلاتهم وتعزيز مشاركاتهم بشكل أكبر.

وأعلنت منصة التغريدات عن الميزة الأولى التي أطلقت عليها اسم ”Pin Reply“ (أو تثبيت الرد)، والتي تسمح للمستخدمين بتثبيت أفضل الردود على التغريدات ليراها المزيد من الأشخاص ويتفاعلوا معها.

وشاركت جين مانشو نوونغ، الباحثة ومهندسة البرمجيات الشهيرة ومستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، لقطة شاشة مع متابعيها تظهر بدء المنصة في اختبار الميزة، وتشرح كيفية عملها.

ومن خلال هذه الميزة، يستطيع صاحب التغريدة تثبيت رد معين من خلال النقر على أيقونة ثلاث النقاط الموجودة بجانب الردود، ثم النقر على خيار ”Pin Reply“، ما يجعل الرد المُثبت في أعلى سلسلة الردود يزيد من التفاعل عليه كما تأمل المنصة.

وقالت ”تويتر“ إن الميزة لديها فوائد أخرى أيضا، خاصة إذا كان المغرد يرغب في تسليط الضوء على رد ”مستخدم بارز“ على تغريداته، مثل المشاهير والشخصيات العامة.

وأضافت أن الميزة تُعد أيضا وسيلة رائعة عندما يريد أصحاب التغريدات إبراز التعليقات عن غيرها دون الحاجة إلى الرد عليها مباشرة.

علاوة على ذلك، يمكن للعلامات التجارية أيضا الاستفادة من الميزة لتعزيز مشاركة متابعيها عن طريق دعوتهم إلى ترك ردودهم الأكثر إبداعا ثم تثبيت أفضلها.

وأوضحت ”تويتر“ أن الميزة ستتوفر قريباً لجميع المستخدمين عبر نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

أما عن الميزة الثانية، فقد أعلنت ”تويتر“ عن اختبارها لخاصية أخرى تتيح ”معرفة عدد مرات التغريدات“ التي ينشرها المستخدم شهريا.

وتمنح الميزة المستخدم المزيد من التحكم لتحديد ما إذا كان يريد متابعة شخص ما سواء كان يغرد بالآلاف، أو كان لا يغرد من الأساس إلا نادرا.

وكان عملاق التغريدات أطلق أو اختبر في الفترة الأخيرة العديد من الميزات والأدوات الجديدة عبر منصته الرقمية التي تعزز تجربة المستخدمين فيما يتعلق بأدوات التحكم في حساباتهم؛ مثل القدرة على ”إزالة الإشارة“ إلى أنفسهم من التغريدات، والقدرة على ”تثبيت الردود في المجتمعات“ والمزيد.
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