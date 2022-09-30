TNFX اول شركة عراقية تحصل على ترخيص عالمي

شركة TNFX العراقية اول شركة وساطة مالية في العراق تحصل على ترخيص FSA (Financial Services Authority) العالمي.





ويُذكر ان هذا الترخيص يجعلها في مصاف الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية ويؤهلها للعمل في كافة الاسواق المالية العالمية