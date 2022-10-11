10 قنوات فايبر رائعة لا تفوت متابعتها

أصبحت منصة فايبر وجهة أولى وأساسية للناشرين وصناع المحتوى، نظرًا لما تقدمه من مميزات وإمكانيات تساعدهم على الوصول إلى شريحة أكبر من المتابعين والقراء.

ولأن الاختيار قد لا يكون سهلًا دائمًا، جمعنا لك في هذه القائمة مجموعة من قنوات فايبر الممتعة والمفيدة، والتي لا يجب أن تفوتكم متابعتها.

قناة السومرية



⁧مسواگ⁩ Miswag ⁧مسواگ⁩ Miswag





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لا تفوت متابعة قناة مسواك Miswag على تطبيق فايبر واحد من أول وأشهر المتاجر الالكترونية العاملة في العراق، مع منتجات من أكثر من 2000 علامة تجارية محلية وعالمية، تغطي كل الاحتياجات اليومية من الملابس، والمكياجات، واحتياجات الأطفال، والأدوات المنزلية، والكهربائيات، والكثير من الأقسام الأخرى.يشاركعلى قناته على فايبر عروضًا وتخفيضات خاصة، بالإضافة إلى جديد المنتجات والعلامات التجارية المتاحة على المنصة.لا تفوت متابعة

رياض محرز Riyad Mahrez





يستمتع بمحتوى قناة رياض محرز على فايبر أكثر 3.3 مليون مستخدم من محبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.



تابع رياض محرز لاعب كرة القدم الجزائري المحترف مع نادي مانشستر سيتي، وقائد المنتخب الجزائري، يشارك على قناته بشكل شبه يومي صوره، وأخباره، وإنجازاته الرياضية، ومواعيد ونتائج المباريات التي يشارك فيها مع النادي الإنجليزي، أو مع المنتخب الجزائري.يستمتع بمحتوى قناة رياض محرز على فايبر أكثر 3.3 مليون مستخدم من محبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.تابع قناة رياض محرز Riyad Mahrez على فايبر



أراجيك تك Arageek Tech أراجيك تك Arageek Tech

أراجيك تقدممحتوى مكتوبًا ومصورًا مع مجموعة من المقالات والتدوينات والفيديوهات الجديدة الممتعة والمفيدة يوميًا.





لا تفوت متابعة من أبسط الحيل التقنية لاستخدام التطبيقات والبرامج ونظم التشغيل والألعاب، إلى مراجعات أحدث الأجهزة الذكية وحتى مقالات البرمجة والهاك المتخصصة، بالإضافة إلى متابعة مُركزة لأهمِّ الموضوعات التي تشغل العالم التقني وأحدث ما توصل إليه العالم من ابتكارات تكنولوجية هائلة.لا تفوت متابعة قناة أراجيك على فايبر

⁧نكته⁩

يمكن لهذه القناة أن تكون ملاذك بعد يوم متعب، أو يوم عملٍ مليء بالاجتماعات والتوتر، فهي من اسمها تقدم نوعًا واحدًا من المحتوى المضحك، وهو النكات.



عشرات النكات والمواقف المضحكة تُنشر يوميًا من قبل القائمين على القناة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتابعين التفاعل مع النكت المنشورة، بل ومشاركة ما لديهم من نكت أيضًا، وإن كانت مضحكة بما فيه الكفاية، ستُنشر على القناة لتصل إلى أكثر من نصف مليون متابع للقناة.

⁧أنتِ أجمل مع ليالينا⁩

ليالينا



تابع جديد عالم الموضة والأزياء من حول العالم، تغطية لأنشطة الفنانين وآخر أخبارهم، جديد عالم الأبراج وتوقعاتها، نصائح واقتراحات لإطلالات جميلة وأنيقة في كل مناسباتك، كل ذلك وأكثر تجدينه في قناة "أنتِ أجمل" التابعة لمجلةالشهيرة.تابع قناة "أنتِ أجمل مع ليالينا" على فايبر

كل يوم معلومة طبية

قناة "كل يوم معلومة طبية"



بالإضافة لمقالات تقدم معلومات صحية وطبية مفيدة في الحياة اليومية، يتم إعدادها وتدقيقها من قبل اختصاصيين، وتتم مشاركتها مع المتابعين مجانًا.



لا تنسَ أن المعلومات لا تغنيك عن التشخيص الطبي عند الحاجة إليه.



تابع هل طقطقة الظهر مفيدة أم مضرة؟ ما هي أسباب التعرق أثناء النوم؟ ما هي أسباب غازات البطن؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الأسئلة المتعلقة بصحتنا، والتي نبحث عن أجوبة لها باستمرار، يمكنك العثور عليها فيبالإضافة لمقالات تقدم معلومات صحية وطبية مفيدة في الحياة اليومية، يتم إعدادها وتدقيقها من قبل اختصاصيين، وتتم مشاركتها مع المتابعين مجانًا.لا تنسَ أن المعلومات لا تغنيك عن التشخيص الطبي عند الحاجة إليه.تابع قناة "كل يوم معلومة طبية" على فايبر

مطبخ يمي من ليالينا





وجبات يومية من الإلهام، وأفكار، وصور لوصفات لذيذة تسيل اللعاب، مع شرح كامل لطريقة تحضيرها بسهولة، وبطريقة عرض مرتبة على القناة على فايبر، وداخل الموقع نفسه.



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⁧فايبر العراق⁩ "ماذا سنطبخ اليوم؟" أو "ما هي الكعكة التي سنحضرها للتحلية بعد العشاء؟" أسئلة تُطرح يوميًا في منازلنا، ولا يمكننا إنكار أننا نصرف وقتًا ليس بقليل باحثين عن أجوبتها، لكن بمتابعة قناة مطبخ يمي من ليالينا ستصبح الإجابة أسهل بكثير.وجبات يومية من الإلهام، وأفكار، وصور لوصفات لذيذة تسيل اللعاب، مع شرح كامل لطريقة تحضيرها بسهولة، وبطريقة عرض مرتبة على القناة على فايبر، وداخل الموقع نفسه.تابع قناة "مطبخ يمي من ليالينا" على فايبر ⁧فايبر العراق⁩

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