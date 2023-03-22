الأمن السيبراني.. هل يشكّل معضلة تكنولوجية؟

تكنولوجيا

الامن السيبراني بات يشكّل معضلة تكنولوجية للدول العربية ومنها العراق، خصوصا مع طرح جيل جديد من الحواسيب في الاسواق خلال عامين، والتي ستعرض الانظمة الامنية الالكترونية الى شبه دمار كامل، لما لها من إمكانية تفوق الحواسيب الحالية بأضعاف.