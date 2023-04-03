مع زين برمضان اشترك وحصل رصيد ونص من تعبي10 الاف دينار وأكثر

عرض رمضان من زين

احصل على 50% زيادة رصيد مجاني للمكالمات والرسائل ضمن زين مع كل تعبئة بكارت 10 آلاف دينار أو أكثر





اشترك مجانا قبل التعبئة بالاتصال على #345* واستفد من العرض

اشحن أكثر وحصل رصيد مجاني أكثر

ولتفاصيل أكثر يرجى زيارة

https://www.iq.zain.com/ar/ramadan-offer

ولا تنس شيّر هالخبر



الرصيد المجاني صالح لمدة 3 أيام من تاريخ التعبئةاشترك مجانا قبل التعبئة بالاتصال على #345* واستفد من العرضاشحن أكثر وحصل رصيد مجاني أكثرولتفاصيل أكثر يرجى زيارةولا تنس شيّر هالخبر