اليكم الحسابات الاكثر متابعة على تويتر

Most followed accounts on Twitter:



🇺🇸Elon Musk: 138.9m

🇺🇸Barack Obama: 132.7m

🇨🇦Justin Bieber: 112.8m

🇵🇹Cristiano Ronaldo: 108.5m

🇧🇧Rihanna: 108.3m

🇺🇸Katy Perry: 108m

🇺🇸Taylor Swift: 92.7m

🇮🇳Narendra Modi: 88.5m

🇺🇸Donald Trump: 87m

🇺🇸Lady Gaga: 84.5m