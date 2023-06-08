بمشاركة برشلونة والسيتي.. واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن خاصية قنوات

سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.