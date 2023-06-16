الاعلام الرقمي يعلن عن مشكلة في تطبيق واتساب

أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، عن مشكلة في تطبيق الواتساب التابع لشركة "ميتا".

وقال المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مشكلة في تطبيق الواتساب تمنع المستخدم من ارسال الصور والرسائل الصوتية وتحميلها".



وأضاف المركز ان "هناك مشكلة تقنية تضرب جميع تطبيقات عائلة ميتا".

