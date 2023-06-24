كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

"الجهاز يحتاج للبرودة قبل أن تستطيع استخدامه مجددا"هي علامة تظهر مع تعرض أي جهاز للحرارة المرتفعةولكن احذر من بعض أساليب التبريد السريعة لإعادة الهاتف إلى عمله الطبيعيفبعض طرق التبريد قد تلحق ضررا بجهازك!في حال ارتفعت درجة حرارة الهاتف، لا تضعه داخل الثلاجة أو مبرد الماءفهذا يؤدي إلى تكوين تكاثف داخل هاتفك ويتسبب بإتلاف الجهاز على المدى الطويللا تضع الهاتف في الماء حتى لو كان مقاوما للماء فهذه الخطوة قد تتلف أجزاء من الجهازما الحلّ؟بحال استخدام الهاتف بالخارج، يُنصح بـ:التخفيف من سطوع الشاشةإيقاف تشغيل التطبيقات المتعطشة للطاقةتشغيل وضع توفير الطاقة المدمج في الهاتفيُنصح كذلك بابقاء الهاتف بالظلّ قدر الامكانوعدم ترك أي جهاز في السيارةلأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز 35 درجة مئوية أو أكثر