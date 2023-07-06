"الذعر والتعرّق والإغماء"... لن تتوقّع أعراض النوموفوبيا أو رهاب فقدان الهاتف المحمول!!!

هل سمعت يوماً برهاب فقدان الهاتف المحمول أو ما يعرف بمتلازمة "نوموفوبيا"؟ تابع هذا المقال من موقعنا لتتعرّف أكثر عن هذا الموضوع وعن ما قالته الدكتورة فرح الخياط في الحلقة الماضية من برنامج بيوتيك الذي يعرض على شاشة السومرية

يعاني بعض الأشخاص من الخوف والقلق عند فقدان هاتفهم المحمول أو تركه لبضع ساعات أو عدم القدرة على استخدامه لفترة، فيؤثّر ذلك على حالتهم النفسيّة وعلى حياتهم اليوميّة، وهو ما يعرف بالنوموفوبيا.

وقالت الدكتورة فرح الخياط إنّ هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أنّ هذه المتلازمة أصبحت منتشرة كثيراً في العالم، فما يقرب 53 بالمئة من البريطانيين الذين امتلكوا هاتفاً محمولاً في عام 2008، شعروا بالخوف والقلق عندما لم يكن لديهم هواتفهم أو لم تكن لديهم خدمة.

أعراض النوموفوبيا

لم يتمّ إدراج هذه المتلازمة في الإصدار الأخير من الدليل التشخيصيّ للإضطرابات العقليّة، حيث لم يقرّر أطباء الصحة العقلية بعد معايير التشخيص الرسمية، ولكن هناك بعض الأعراض المتفق عليها، وهي:

- الذعر والقلق عند التفكير في عدم امتلاك الهاتف.

- هلع وتوتر إذا لم تتمكن من العثور على هاتفك لفترة وجيزة.

- الإثارة إذا اضطررت إلى ترك هاتفك لفترة من الوقت.

- صعوبة في التنفس.

- الإرتجاف.

- التعرّق.

- الشعور بالإغماء أو بالدوخة أو بالإرتباك.

- ضربات قلب سريعة.

وأشارت فرح خلال حديثها في برنامج بيوتيك، إلى أنه هناك بعض السلوكيات التي يقوم بها الشخص وتشير إلى إصابته بالنوموفوبيا، وهي:

- أخذ الهاتف إلى الحمام وحتى إلى السرير.

- قضاء عدّة ساعات باليوم باستخدام الهاتف المحمول.

- التأكّد دائماً بأنه إلى جانبك ويمكنك رؤيته.

- تشعر بالعجز بدونه.

علاج النوموفوبيا

هناك نوعان من العلاج: العلاج السلوكي المعرفي وعلاج التعرض.

الأول، يمكن أن يساعد العلاج السلوكي على تعلّم كيفيّة إدارة الأفكار السلبية التي تظهر عند التفكير في عدم امتلاك الهاتف، كما يعتمد على التعرّف على المخاوف الحقيقيّة التي يشعر بها الفرد والتعامل معها من خلال بعض السلوكيات الصحيحة. ويتمّ هذا العلاج تحت إشراف الطبيب أو المختصّ.

الثاني، يساعد علاج التعرض على مواجهة القلق والخوف من خلال التعرض التدريجي لهما، ويتمّ هذا العلاج على يدّ مختصّ، الذي يتابع حالة المصاب ويشفيه من هذه المتلازمة بشكل تدريجيّ، ويمكن للبعض أن يصف لهم أدوية المهدئة والمضادة للإكتئاب.

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نذكر أن برنامج بيوتيك من تقديم الدكتورة فرح الخياط يعرض كلّ يوم جمعة في الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية.