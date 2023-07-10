كم سنة انقضت على أول منشور في فيسبوك وأول فيديو على يوتيوب؟

مع تعاظم تأثيرها على الأشخاص يوماً بعد يوم.. إليك أقدم المنشورات على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي:اول منشور على منصة ثريدز: 5 أيامأول محادثة على ChatGPT: 7 أشهرأول فيديو على TikTok: 6 سنواتأول تغريدة على تويتر: 17 سنةأول فيديو على يوتيوب: 18 سنةأول منشور على فيسبوك: 19 سنةأول بحث على غوغل: 24 سنةأول طلب سيارة أجرة عبرUber : 24 سنةأول هاتف ذكي: 31 سنةأول محرك بحث : 33 سنةأول هاتف محمول : 50 سنةأول رسالة عبر البريد الالكتروني : 52 سنة