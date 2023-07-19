خلل يصيب تطبيق واتساب

طرأ خلل على تطبيق "الواتساب" أدّى إلى تعطّل إرسال وإستقبال الصور والفيديو عند بعض المستخدمين.

وقال مركز الإعلام الرقمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "خلل تقني يصيب واتساب يؤدي إلى توقفه في بعض دول العالم ومنها العراق".