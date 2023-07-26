لمنافسة تويتر.. "تيك توك" تطلق ميزة جديدة

وتمثل خطوة "تيك توك" تطورا مؤثرا في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي الذي يمر بتغيرات درامية، خاصة بعد إعادة تسمية تطبيق تويتر بـ"X".منافسة مع إكس (تويتر سابقا)وقبل هذه الخطوة، كانت منشورات "تيك توك" تقتصر على مقاطع الفيديو، بينما يتيح لها هذا التطور التنافس بصورة مباشرة مع "إكس" (تويتر سابقا).وأوضحت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك في بيان أنّ هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بـ"مشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة".وتتيح تيك توك للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوباً إضافة صوت ما إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية "دويتس" التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.وتسعى شبكة تيك توك المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة إلى زيادة الخدمات التي توفرها.ويستخدم أكثر من مليار شخص التطبيق كل شهر، بما في ذلك 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقًا لتيك توك، على الرغم من تقييد الوصول إليه من قبل بعض الحكومات المحلية والوطنية بسبب المخاوف الأمنية.