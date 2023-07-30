مارك زوكربيرغ: منصة ثريدز فقدت أكثر من نصف مستخدميها

وبحسب رويترز فإن التنفيذيين في ميتا يركزون بشكل كبير على تعزيز الاحتفاظ بالمستخدمين الجدد على ثريدز، بعد أن فقد التطبيق أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب، بحسب ما أخبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج الموظفين.وأضاف زوكربيرغ، متحدثا في قاعة داخلية للشركة، إن الاحتفاظ بالمستخدمين في التطبيق كان أفضل مما توقعه التنفيذيون، رغم أنه "لم يكن مثاليًا".وكان التطبيق الجديد نجح في جذب 100 مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من تدشينه، متفوقاً على ChatGPT الذي حطم هذا الرقم بعد شهرين من انطلاقه.لكن التطبيق التكنولوجي الجديد يكافح من أجل استعادة معظم هؤلاء المستخدمين الذي هجروا المنصة.