لمشاهدة 4 فيديوهات معاً.. يوتيوب تطلق ميزة "Multiview"

لاستخدام «Multiview»، ستحتاج إلى استخدام تطبيق يوتيوب على تلفزيون ذكي أو جهاز بث. بمجرد فتح التطبيق، سترى زر «Multiview» الجديد في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. انقر على هذا الزر لفتح قائمة.في قائمة «Multiview»، سترى قائمة بجميع مقاطع الفيديو التي تتوفر حالياً وتدعم الميزة. يمكنك تحديد ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو لمشاهدتها في وقت واحد. سيتم عرض مقاطع الفيديو في نوافذ صغيرة قابلة لإعادة الحجم على الشاشة.يمكنك أيضاً تخصيص تخطيط شاشة «Multiview» واختيار تكديس مقاطع الفيديو فوق بعضها البعض، أو يمكنك عرضها جنباً إلى جنب. هذا مع إمكانية ضبط حجم مقاطع الفيديو.«Multiview» طريقة رائعة لمشاهدة مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد. إنها مفيدة بشكل خاص لمشاهدة الأحداث الرياضية أو الحية. على سبيل المثال، يستطيع المستخدم التمتع بهذه الميزة لمشاهدة المباراة الرئيسية، بالإضافة إلى عرض الشوط الأول والمقابلات بعد المباراة.ميزة «Multiview» لا تزال قيد الاختبار التجريبي، لذلك هناك بعض القيود. على سبيل المثال، يمكنك فقط مشاهدة مقاطع الفيديو المتاحة على «YouTube TV». ومع ذلك، تعمل «يوتيوب» على إضافة المزيد من الميزات ومقاطع الفيديو المدعومة في المستقبل.مزايا «Multiview»فيما يلي بعض من المزايا التي يمكن أن تقدمها ميزة «Multiview» للمستخدمين:يمكن مشاهدة مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد، ما يوفر وقتاً لمن يريد متابعة عدة أحداث في نفس الوقت.يمكن مقارنة مقاطع الفيديو المختلفة، وهذا مفيد لمن يبحث عن معلومات أو مراجعات حول منتج أو خدمة معينة.يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء أو العائلة، ما يعد طريقة ممتعة للتواصل.بشكل عام، تعد ميزة «Multiview» ميزة جديدة ومبتكرة من «يوتيوب» يمكن أن توفر للمستخدمين طريقة جديدة وممتعة ومفيدة لمشاهدة مقاطع الفيديو.