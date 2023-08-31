إيلون ماسك يكشف عن خدمة اتصالات جديدة على منصة "إكس"

وقال إيلون ماسك على "إكس"، إن "خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبة متاحة على التطبيق".وذكر أيضا:- ستكون المكالمات فعّالة على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد"، وحواسيب "ماك" وبي سي".- لا حاجة لرقم هاتف من أجل إجراء المكالمات.- إن "إكس" سيكون دفتر عناوين عالمي فعّال.- اعتبر أن هذه العوامل فريدة من نوعها".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "ماسك يسعى لجعل "إكس" منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم".وبهذه الخطوة، ستقدم "إكس" خدمات ممثلة لخدمات منصات شركة "ميتا": "واتساب"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام".لكن خبراء في الأمن السيبراني أثاروا أسئلة بشأن الخدمة الجديدة.وقال جيك مور من شركة "Eset" للأمن السيبراني، إن "المكالمات غير المرغوب فيها ستلوح في الأفق".ويستند الخبير في حديثه إلى إعلان إيلون ماسك عزمه "إزالة خاصية الحظر في "إكس"، بما يشمل كل جوانب المؤسسة باستثناء المراسلات المباشرة".