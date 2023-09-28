شركة أمريكية تحقق حلم سائقي الدراجات بإنتاج إطارات "تدوم مدى الحياة" (صور)

وقالت شركة "سمارت تاير كومباني" الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا إن تصميم إطارها الجديد مستمد من عجلات مركبة استكشاف كوكب المريخ. وبدلا من المطاط يحتوي الإطار "ميتل" على غلاف مصنوع من مادة النينتول. ومادة النينتول عبارة عن سبيكة من النيكل والتيتانيوم قابلة للتمدد مثل المطاط لكنها بقوة التيتانيوم. وبفضل ما يسمى بذاكرة الشكل، فإن الإطار يعود دائما إلى شكله الأصلي بسرعة.معنى ذلك أنه إذا حدث تشوه في شكل الإطار عند المرور على جسم ذي حواف صلبة على سبيل المثال، فإن الغلاف ينضغط إلى الداخل، بعد تجاوز الجسم يعود إلى شكله الأصلي بسرعة. و نظرا لعدم وجود هواء في داخله، فإنه سيجعل من انفجار الإطار أو فقدانه لضغط الهواء شيئا من الماضي بحسب الشركة المطورة التي حصلت على جائزة الابتكار من معرض سي.إي.إس الدولي للتكنولوجيا في لاس فيجاس.اليكم صور هذه العجلات: