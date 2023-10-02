زين العراق تطرح بطاقات "سوبركارد" بخيارات جديدة تواكب الاحتياجات المتنوعة للمشتركين

اطلقت زين العراق فئتين جديدتين من بطاقات "سوبركارد" التي توفر باقات شهرية واسبوعية متكاملة من الانترنت ودقائق اتصال والرسائل القصيرة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للمشتركين في كافة أنحاء العراق.

وجاءت البطاقات الجديدة من "سوبركارد" بفئتين 12,000 و50,000 الف دينار عراقي لينضموا الى عائلة بطاقات "سوبركارد" التي طرحت بالأسواق في وقت سابق وذلك بفئتين هما 15,000 و25,000 الف دينار عراقي لتعطي خيارات متعددة ومتنوعة للمشتركين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي https://www.iq.zain.com/ar/super-card

