تيك توك: بين النجاح والتحديات.. كيف يمكن للأهل الحماية والرقابة؟

استطاع تطبيق تيك توك TikTok في السنوات الأخيرة اكتساح العالم العربي بشكل كبير، حيث شكّل انتشاره ظاهرة اجتماعية نتيجة مستويات عالية من المشاركة. دفع هذا بالعديد من الدول الى حظره بالكامل مثل الهند وأفغانستان والصين، او حظره جزئياً مثل استراليا والمملكة المتحدة حيث يكون المحتوى مقيد من قبل الحكومة.





كمحاولة لتقليص الآثار الجانبية السلبية للتيك توك، تم تصميم خيار الرقابة الأبوية في هذا التطبيق يسمح للآباء بوضع قيود على عدة ميزات أهمها ظهور المحتوى غير المناسب، الرسائل المباشرة وإدارة وقت الشاشة.



إليكم فيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل ميزة خيار الرقابة الأبوية: يمكننا وصف التأثير الإيجابي لتطبيق تيك توك على فئة الأطفال والمراهقين بالمعدوم. فبالرغم من أن بعض الحسابات تنشر مقاطع تعليمية وترفيهية، إلا ان عددهم قليل. وتكمن خطورة هذا التطبيق بإفساح المجال للأطفال باستخدامه بحرية لا سيما بغياب رقابة الاهل وضعف اهتمام الدولة في تطبيقات التواصل الاجتماعي. فيصبح الطفل أكثر عرضةً لسوء استعماله بسبب انتشار المحتوى الرذيل غير الأخلاقي عليه.كمحاولة لتقليص الآثار الجانبية السلبية للتيك توك، تم تصميم خيارفي هذا التطبيق يسمح للآباء بوضع قيود على عدة ميزات أهمها ظهور المحتوى غير المناسب، الرسائل المباشرة وإدارة وقت الشاشة.إليكم فيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل ميزة خيار الرقابة الأبوية:

أولاً، نحتاج إلى ربط الحسابين معًا من هواتف الاهل والابناء كليهما

1- في تطبيق تيك توك، اضغط على الملف الشخصي في الأسفل

2- اضغط على زر القائمة في الأعلى

3- اضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على ربط الحسابات للعائلة

4- اضغط على آباء أو مراهقين

5- امسح رمز "كيو آر كود" QR من حساب الاهل

6- اتبع الخطوات داخل التطبيق لربط الحسابات؛ ومن هنا أصبح بإمكانك تخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم بناءً على الاحتياجات الفردية مثل:



- مدة الاستخدام اليومية

- كتم الإشعارات اللحظية

- تصفية كلمات الفيديوهات الرئيسية

- وضع تقييد المحتوى

- اقتراح الحساب على الآخرين

- الرسائل الخاصة

- مقاطع الفيديو التي أعجبت بها

- التعليقات

في الختام، يمكننا القول إن تطبيق تيك توك قد أحدث ثورة كبيرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. بفضل مستوياته العالية من المشاركة والإبداع، استطاع أن يلتقط اهتمام الشباب بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذا النجاح جاء مع بعض التحديات والآثار السلبية، خاصة على فئة الأطفال والمراهقين.