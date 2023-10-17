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"الوصية الرقمية".. كيفية تنظيم حياتك على الإنترنت بعد وفاتك؟

تكنولوجيا

2023-10-17 | 07:03
&quot;الوصية الرقمية&quot;.. كيفية تنظيم حياتك على الإنترنت بعد وفاتك؟
513 مشاهدة


السومرية نيوز - تكنولوجيا

تساعد "كتابة الوصية" الأفراد على تحديد ما سيحدث للأموال والممتلكات بعد الموت، ولكن في عصر الإنترنت، من المهم أيضا أن تأخذ في الاعتبار ممتلكاتك الرقمية.

ويعني ذلك حسابات PayPal والوسائط الاجتماعية والصور المخزنة، والتي قد تحمل قيمة مالية أو عاطفية.

ويقول بوبي ماردال، مؤسس شركة Poppy's لإدارة الجنازات: "يتكون إرثك الرقمي من حسابات عبر الإنترنت ومقاطع فيديو ثمينة، لكن الكثير من الناس لا يفكرون حتى في أصولهم الرقمية، ما قد يجعل الأمور صعبة بالنسبة للعائلة والأصدقاء الذين يتعاملون مع ممتلكاتهم".

وعلى الرغم من أن الوثيقة التي تتضمن تفاصيل رغباتك الرقمية ليست ملزمة قانونا مثل الوصية التقليدية، إلا أنها قد تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لأحبائك.

ابدأ بكتابة قائمة تتضمن التفاصيل الأساسية لحساباتك عبر الإنترنت، بما في ذلك اسم الحساب والموقع الإلكتروني واسم المستخدم أو معرف الحساب الخاص بك.

وفكر فيما إذا كان لديك أي شيء ذي قيمة، مثل الموسيقى أو العمل الإبداعي المخزن على جهاز الكمبيوتر. وتحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي حسابات وخدمات تستخدمها لمعرفة ما يمكنك فعله لتمريرها أو الاحتفاظ بها أو حذفها بعد رحيلك. ويتضمن ذلك أي تراخيص حقوق الطبع والنشر، على سبيل المثال.

تعيين "منفذ رقمي"

يمكنك تعيين منفذ رقمي في وصيتك، والذي سيكون مسؤولا عن إغلاق حساباتك أو إحياء ذكراها أو إدارتها، إلى جانب مشاركة أو حذف الأصول الرقمية مثل الصور ومقاطع الفيديو.

ويقول إيان ديب، مؤسس منصة تخطيط الحياة القائمة على السحابة Keylu: "نوصي بأن يتم تسمية المنفذين لديك أيضا كمنفذين رقميين، ومن الأفضل أن يشملوا شخصا ماهرا نسبيا في مجال التكنولوجيا. يمكنك توجيه هؤلاء الأفراد إلى مكان الاحتفاظ بحساباتك، حتى يكونوا على علم بوجودها ويمكنهم الاتصال بالمنظمة عندما لا تكون موجودا".

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

تسمح لك بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، بإضافة جهة اتصال قديمة يمكنها إدارة حسابك عند وفاتك. وقد ترغب في حذفها ببساطة، أو "إحياء ذكراها"، ما يعني أن كلمة "تذكر" سيتم وضعها بجوار اسمك.

ويحتوي "إنستغرام" على ميزات إحياء الذكرى والحذف.

وتسمح لك آبل بتسمية شخص واحد أو أكثر كجهات اتصال قديمة، والذي يمكنه الوصول إلى حسابك بعد وفاتك.

وفي هذه الحالة، تكون جهة الاتصال التي اخترتها قادرة على طلب الوصول باستخدام مفتاح الوصول الذي تم إنشاؤه عند إضافتها كجهة اتصال موروثة. وسيكون أمامها بعد ذلك ثلاث سنوات لعرض الصور والرسائل وأي معلومات أخرى وتحديد ما سيحدث لها.

ويوجد لدى غوغل ميزة تؤكد متى يجب اعتبار الحساب غير نشط (بين ثلاثة و18 شهرا)، وبعد ذلك يمكن إخطار ما يصل إلى 10 أشخاص واستلام رسائلك ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ويمكنك إنشاء حساب MyWishes مجاني والاستفادة من "إرادة وسائل التواصل الاجتماعي" القابلة للتنزيل لتوثيق ما تريد أن يحدث.

حافظ على كلمات المرور آمنة

لا يجب عليك وضع كلمات المرور الخاصة بك في خطاب الرغبات الرقمية الخاص بك.

ويقول جيمس نوريس، مؤسس MyWishes وDigital Legacy Association: "في بعض الظروف، قد يكون استخدام مدير كلمات مرور مشترك مفيدا، ولكن هذه الظروف تكون أيضا عرضة للهجمات الإلكترونية. كل خدمة حساب عبر الإنترنت لها شروط الخدمة الخاصة بها، وبعضها يوفر طرقا لمنح الوصول دون الحاجة إلى مشاركة كلمات المرور".

تخزين رغباتك

هناك الكثير من موفري خدمات التخزين عبر الإنترنت، مثل Biscuit Tin وMyWishes، التي تقدم ملجأ آمنا عبر الإنترنت للمستندات مثل الوصايا ورغباتك الرقمية.
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