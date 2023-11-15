لم يتم تحديثه منذ 7 سنوات.. تطبيق تلوين يجتاح المتاجر

وفقًا لتقديرات المختصين، ارتفع تحميل هذا التطبيق المجاني من حوالي 15 تحميلًا يوميًا إلى أكثر من 200,000 خلال الأسبوعين الماضيين، لنلقي نظرة أقرب على هذا الانفجار الغريب!كتاب تلويني مجاني هو تطبيق عمره 13 عامًا تم نشره من قبل مطور مستقل باسم "جيف"، كان آخر تحديث له قبل 7 سنوات.هذا التطبيق لم يحظ بشعبية كبيرة منذ وقت طويل جدًا وأحد فوائد عدم تحديثه لسنوات هو أنه يمكن أن يحتوي على كلمة "مجاني" في اسمه، والتي لم يعد مسموحًا بها الآن.منذ بداية نوفمبر، شهد التطبيق 924,000 تحميلًا، أكثر من نصفها من الولايات المتحدة و219,000 تنزيل في يوم واحد.انتشر فيديو على تيك توك لتطبيق كتاب تلوين وجذب الكثير من مستخدمي تيك توك إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات مشابهة. لا بد من الاشارة الى ان فئة تطبيقات التلوين ليست منافسة للغاية في هواتف iPhone، لذا ليس من الصعب أن يظهر التطبيق إلى نتائج البحث لا سيما وأن اسمه بحتوب على كلمة "مجاني" مما دفع جزء كبير من حركة المرور باتجاهه.على الأقل 10 تطبيقات أخرى لكتب التلوين رأت أيضًا زيادة في التنزيلات نتيجة لهذا الاتجاه. لم تكن أيًا منها بحجم هذا التطبيق.أن تكون في المكان الصحيح في الوقت المناسب أمر مهم، وكذلك التأكد من أنك دائمًا في مقدمة نتائج البحث في متجر التطبيقات، ولكن هناك شيء واحد ناقص - الإيرادات.التطبيق لا يحقق عائداً مباشرًا ولكنه يعرض إعلانات، لذا إذا كان حساب AdMob الخاص بجيف مفتوحًا لا بد أنه يستوفي بعض الإيرادات ربما ليس بقدر ما يمكن أن يكسبه التطبيق من خلال المشتريات داخل التطبيق، لكن عائد قليل خير من عدم وجود أي عائد.