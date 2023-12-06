5 عراقيين كسبوا اكثر من نصف مليون دولار خلال 2023 من "الألعاب الالكترونية"

ورصدت إحصائية لموقع ستاتيستا المختص بالبيانات الإحصائية، وتابعتها "السومرية نيوز"، أعلى 5 لاعبين عراقيين في الرياضات الالكترونية بحسب الأرباح التي حققوها، حيث جاء بالمركز الأول اسمه "حمودي" وحقق حوالي 176.4 ألف دولار أمريكي، وجاء "اللورد" في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العراق حيث حقق حوالي 169 ألف دولار في نفس الفترة، وبالمرتبة الثالثة جاء شخص يدعى "hixye" وحقق اكثر من 167 الف دولار امريكي.وتشمل الرياضات الالكترونية سباق السيارات او كرة القدم او الملاكمة او الجري، وجميع أنواع الرياضات في العاب الفيديو، وبدأت بعض الرياضات الالكترونية يتم تنظيم بطولات عالمية لها وناك مجموعات جوائز تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، فيما تفسر تقارير مختصة ذلك بأنه يأتي بسبب ان هذه البطولات يجري فيها جمع جمهور كبير من جميع انحاء العالم، ليس فقط من قبل أولئك الذين يتنافسون ولكن أيضًا من قبل أولئك الذين يتابعون المنافسة على قنوات مثل Twitch و YouTube.