راكوتين فايبر تعلن عن خدمة "Viber Plus" التي تتضمن ميزات حصرية خاصة في العراق



تقدم خدمة الاشتراك الشهري الجديدة من فايبر تجربة فريدة للرسائل مع عدم وجود إعلانات، وضع غير مرئي، ملصقات غير محدودة، والمزيد من الميزات الخاصة القادمة قريبًا



راكوتين فايبر، الشركة الرائدة العالمية في الرسائل الخاصة والتواصل الصوتي الآمن، تطلق خدمة "Viber Plus"، وهي خدمة اشتراك شهري تقدم ميزات خاصة. تظل جميع ميزات فايبر القياسية متاحة مجانًا لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



في الوقت الحالي، يُوفر فايبر مجموعة كاملة من الميزات لحماية المستخدمين من خلال توفير وسائل تحكم وتفضيلات واسعة. وستعزز خدمة الاشتراك 'Viber Plus' تجربة فايبر بشكل أكبر، حيث تُتيح للمشتركين الخيار للتخلص من الإعلانات.



بمبلغ 1.99 دولار شهريًا فقط، سيتمتع مشتركو "Viber Plus" بعدم رؤية أي إعلانات في منصة المراسلة الخاصة بـهم وسيستمتعون بميزات حصرية مثل أيقونات متعددة، والدعم الشخصي الفردي، والملصقات الغير محدودة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي ستتاح قريبًا.



لتعزيز الخصوصية وتسهيل التواصل على "فايبر"، تمت إضافة ميزات جديدة إلى خدمة الاشتراك، يمكن المشتركين في "Viber Plus" الآن من قراءة رسائل الصوت بدلاً من الاستماع إليها عند تواجدهم في مكان صاخب أو رغبتهم في الحفاظ على سرية مراسلاتهم. تقوم وضعية "التواجد غير المرئي" بإضافة طبقة إضافية من الخصوصية، حيث يمكن للمستخدم قراءة الرسائل دون أن يعلم المرسل أنها قد تمت قراءتها، أو الكشف عن حالته الإلكترونية، مع الاحتفاظ بقدرته على رؤية حالة الآخرين.



ميزات "Viber Plus" المتاحة حالياً: ، الشركة الرائدة العالمية في الرسائل الخاصة والتواصل الصوتي الآمن، تطلق خدمة "Viber Plus"، وهي خدمة اشتراك شهري تقدم ميزات خاصة. تظل جميع ميزات فايبر القياسية متاحة مجانًا لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.في الوقت الحالي، يُوفر فايبر مجموعة كاملة من الميزات لحماية المستخدمين من خلال توفير وسائل تحكم وتفضيلات واسعة. وستعزز خدمة الاشتراك 'Viber Plus' تجربة فايبر بشكل أكبر، حيث تُتيح للمشتركين الخيار للتخلص من الإعلانات.بمبلغ 1.99 دولار شهريًا فقط، سيتمتع مشتركو "Viber Plus" بعدم رؤية أي إعلانات في منصة المراسلة الخاصة بـهم وسيستمتعون بميزات حصرية مثل أيقونات متعددة، والدعم الشخصي الفردي، والملصقات الغير محدودة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي ستتاح قريبًا.لتعزيز الخصوصية وتسهيل التواصل على "فايبر"، تمت إضافة ميزات جديدة إلى خدمة الاشتراك، يمكن المشتركين في "Viber Plus" الآن من قراءة رسائل الصوت بدلاً من الاستماع إليها عند تواجدهم في مكان صاخب أو رغبتهم في الحفاظ على سرية مراسلاتهم. تقوم وضعية "التواجد غير المرئي" بإضافة طبقة إضافية من الخصوصية، حيث يمكن للمستخدم قراءة الرسائل دون أن يعلم المرسل أنها قد تمت قراءتها، أو الكشف عن حالته الإلكترونية، مع الاحتفاظ بقدرته على رؤية حالة الآخرين.ميزات "Viber Plus" المتاحة حالياً:

بدون إعلانات: استخدم تطبيق فايبر دون رؤية أي إعلانات.

قراءة الرسائل الصوتية: قم بتحويل رسائل الصوت إلى نص لسهولة القراءة.

ملصقات غير محدودة : قم بتنزيل حزم الملصقات المدفوعة مجانًا.

: قم بتنزيل حزم الملصقات المدفوعة مجانًا. ايقونات فريدة : قم بتغيير رمز تطبيق فيبر على الجوال أو سطح المكتب إلى رمز فريد مثل الحصان السحري، الليل، أو ذهبي.

: قم بتغيير رمز تطبيق فيبر على الجوال أو سطح المكتب إلى رمز فريد مثل الحصان السحري، الليل، أو ذهبي. دعم مباشر : قم ببدء محادثات دعم مباشرة بنقرة واحدة في أي وقت من اليوم.

: قم ببدء محادثات دعم مباشرة بنقرة واحدة في أي وقت من اليوم. شارة التحقق : شارة التحقق حصرية لمشتركي "فايبر بلس".

: شارة التحقق حصرية لمشتركي "فايبر بلس". الوضع الغير المرئي: تصفح بخصوصية عالية بقراءة الرسائل ومعرفة من هم متصلون دون أن يعلموا.

لتجربة الخدمة الجديدة، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام عن طريق النقر على "المزيد" في الزاوية السفلية اليمنى للتطبيق. جميع الميزات المتاحة قبل هذا التحديث، بما في ذلك إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات، تظل مجانية تمامًا للاستخدام.

"نحن دائماً نحرص على ابتكار المزيد من الميزات الجديدة لجعل تجربة مستخدمينا أكثر سهولة ومتعة"، صرّح أتاناس رايكوف نائب الرئيس للأسواق الرئيسية من راكوتين فايبر. "ستمكّن "فايبر بلس" لفايبر من تقديم تجربة مستخدم متفردة وتمنح أعضاؤنا فرصة مبكرة للاطلاع على ميزات جديدة ومميزة. هذا مجرد بداية لفايبر بلس."



بخصوص راكوتين فايبر



راكوتين فايبر يربط الناس، بغض النظر عن من هم أو من أين يأتون. يتيح لمستخدميه قاعدة عالمية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية، ومكالمات الفيديو، والمراسلة الجماعية، والتحديثات والتواصل مع علاماتهم التجارية والشخصيات المفضلة لديهم. يضمن فايبر لمستخدمون بيئة آمنة ومجانية لمشاركة مشاعرهم. راكوتين فايبر هو جزء من مجموعة راكوتين، شركة رائدة عالميًا في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.