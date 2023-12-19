للمرة الأولى.. تطبيق "chat GPT" ينضم لقائمة الاكثر تحميلا

أصدر Appfigures مؤخرًا قائمته الشهرية للتطبيقات الأكثر تحميلًا في جميع أنحاء العالم لشهر تشرين الثاني 2023. ووفقًا للتقرير، فقد تصدّر TikTok التصنيف كما في الأشهر الماضية. ولكن التغيير الوحيد الملحوظ في هذه التصنيفات هو دخول تطبيق ChatGpt التابع للأمريكية "openAI" إلى القائمة للمرة الاولى منذ إطلاقه عام 2022.







تصدر تيك توك التطبيقات الأكثر تحميلاً بالعالم في شهر نوفمبر 2023 بـ 49 مليون تحميل من متاجر تطبيقات ايفون وغوغل بلاي.



كان من المتوقع أن يكون إنستغرام أحد أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم بتحقيقه 49 مليون تحميلًا من متاجر التطبيقات. ولكن عند النظر إلى الأرقام الفعلية، كان لتيك توك الأفضلية بفارق صغير.



وكانت غالبية التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلاً عبارة عن منصات تواصل اجتماعي، إذ تمتلك "ميتا" أربعة من العشرة الأوائل. منذ أن تم إطلاق تطبيق شات جي بي ChatGPT، لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ولكنه وللمرة الاولى يصل الى 19 مليون تحميل على مستوى العالم هذا الشهر.تصدر تيك توك التطبيقات الأكثر تحميلاً بالعالم في شهر نوفمبر 2023 بـ 49 مليون تحميل من متاجر تطبيقات ايفون وغوغل بلاي.أن يكون إنستغرام أحد أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم بتحقيقه 49 مليون تحميلًا من متاجر التطبيقات. ولكن عند النظر إلى الأرقام الفعلية، كان لتيك توك الأفضلية بفارق صغير.وكانت غالبية التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلاً عبارة عن منصات تواصل اجتماعي، إذ تمتلك "ميتا" أربعة من العشرة الأوائل.

يعد شات جي بي تي chat gpt من أشهر الروبوتات التي تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الحوار المفتوح. حيث يتم تدريب الروبوت على فهم اللغة الطبيعية والأسلوب الذي يستخدمه الأشخاص في الحوار، وذلك يساعد على تحسين جودة الحوار وجعلها أكثر فاعلية. كما يمكن استخدام شات جي بي تي في تقديم الخدمات بشكل أفضل عبر الإجابة على الأسئلة المختلفة التي يتعرض لها المستخدمون. ويعتبر هذا الروبوت حلاً مبتكراً لتحسين جودة الحوار وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر احترافية.