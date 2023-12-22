المؤسسات المالية الحكومية تسعى لتطوير القطاع التكنولوجي في التعاملات المالية والمصرفية

تكنولوجيا

مع دخول التطور الرقمي في العالم الجيل الرابع تسعى المؤسسات المالية الحكومية للعمل وفق النظم الرقمية التي تسهل التعاملات المالية والمصرفية وتحد من حالات الفساد.

