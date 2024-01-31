ما هي أكثر الألعاب تحميلاً في شهر كانون الأول؟

حصلت لعبة Subway على المركز الأوّل لأكثر ألعاب الهاتف تحميلًا لشهر كانون الأول 2023 مع 21 مليون عملية تثبيت عبر متجر تطبيقات آبل وغوغل بلاي، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت لعبة Roblox في المركز الثاني على صعيد الألعاب الأكثر تحميلًا لشهر كانون الأول 2023 مع 17 مليون عملية تنزيل عبر App Store و Google Play وهو ما يشكل زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بشهر تشرين الثاني.كما حصدت لعبة Block Blast أكثر من 17 مليون عملية تنزيل في شهر كانون الأول عام 2023 لتحتل المركز الثالث.فيما Outlets Rush و8 Ball Pool تكملان القائمة في المراكز الخمسة الأولى بقائمة أكثر ألعاب الهاتف تحميلًا لشهر كانون الأول 2023 على مستوى العالم.تستحوذ الألعاب على أكبر حصة من الإيرادات في السوق العالمية لتطبيقات الهواتف الذكية، وتتوقع شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن تتخطى الإيرادات العالمية من سوق ألعاب الهواتف حاجز الخمسين مليار دولار بنهاية العام الحالي.وتظهر البيانات المنشورة على منصة الشركة قفزة كبيرة في إيرادات ألعاب الهواتف منذ عام 2017 من 13.6 مليار دولار إلى 46.5 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري.ويرجح خبراء ستاتيستا استمرار الصعود بوتيرة سريعة لتبلغ حوالي 58.8 مليار دولار في عام 2027، أي بنمو سنوي يبلغ حوالي 28 في المئة.