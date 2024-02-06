واتساب يطلق ميزة رائعة لقنوات التطبيق.. بهذه الطريقة تستطيع الاستفادة من محتوى قناة السومرية

طرح تطبيق واتساب، ميزة جديدة للمستخدمين تتيح استخدام ومشاركة محتوى القنوات العامة في الحالة الشخصية (status)، أو إعادة توجيهه الى محادثات فردية او مجموعات خاصة، فيما تستعرض السومرية لمتابعيها الية استخدام هذه الميزة لإعادة مشاركة وتوجيه اي معلومة مهمة أو خبر عاجل أو محتوى يهمك مع الأصدقاء والعائلة والمجموعات الخاصة الأخرى او على الحالة الشخصية.







كيف تعيد توجيه المحتوى من قناة السومرية على الواتساب؟ وبحسب تعليمات التحديث الذي أعلنته الشركة، فأنه اصبح بامكانك بسهولة مشاركة محتوى القنوات المثيرة للاهتمام أو تحديثاتها مع الأصدقاء والعائلة من خلال إعادة توجيهها على الحالة الشخصية في واتساب، ويمكنك إعادة التوجيه من قناة إلى محادثات فردية أو جماعية.كيف تعيد توجيه المحتوى من قناة السومرية على الواتساب؟

قناة واتساب الخاصة بالسومرية، قم بالتمرير فوق التحديث الذي تريد نشره، ثم انقر فوق المحتوى ذاته، ويمكنك وضع علامة "صح" على جميع المربعات التي تظهر امام كل محتوى اذا تريد ان تعيد توجيه اكثر من محتوى في وقت واحد. من، قم بالتمرير فوق التحديث الذي تريد نشره، ثم انقر فوق المحتوى ذاته، ويمكنك وضع علامة "صح" على جميع المربعات التي تظهر امام كل محتوى اذا تريد ان تعيد توجيه اكثر من محتوى في وقت واحد.