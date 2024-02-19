ما تقصده قد لا يفهمه شريكك.. دراسة: تفسير "الايموجي" يختلف بين الرجل والمرأة

وأشارت الصحيفة الى ان الباحثين وجدوا أن هذه الأيقونات الرقمية الصغيرة المستخدمة للتعبير عن فكرة أو عاطفة، يمكن أن تكون غامضة وربما ينظر إليها بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفين، بناء على الجنس والثقافة وعمر المشاهد.وشارك في الدراسة 523 شخصا بالغا، نسبة 51 بالمئة منهم نساء و49 رجال، لمراجعة 24 رمزا تعبيريا مختلفا، ويشير البحث، إلى أن كل رمز تعبيري، مأخوذ من منصات التواصل الاجتماعي يمثل ست حالات عاطفية، وصفها الباحثون في (السعادة، والاشمئزاز، والخوف، والحزن، والدهشة، والغضب).ووجد الباحثون، أن النساء قادرات على تفسير الرموز التعبيرية السعيدة والخوف والحزن والغاضبة بشكل أكثر دقة مقارنة بالرجال. وقال الفريق إنه لم تتم ملاحظة فروق بين الجنسين بالنسبة للرموز التعبيرية التي تعبر عن المفاجئة أو الإشمئزاز.وقالت الدكتورة روث فيليك، الأستاذة المشاركة في كلية علم النفس بجامعة نوتنغهام: "ما وجدته أكثر إثارة للاهتمام والدهشة هو أن هناك الكثير من الاختلافات الفردية في كيفية تفسير الناس لهذه الرموز التعبيرية.وأضافت، "من المهم ملاحظة أن النتائج تعكس عدد المرات التي قام فيها المشاركون بتسمية الرموز التعبيرية بنفس الطريقة التي اتبعها الباحثون، لذا، يجب أن نفكر في النتائج من حيث وجود اختلافات بين الأشخاص في كيفية تفسيرهم للرموز التعبيرية، بدلًا من أن يكون بعض الأشخاص أفضل في ذلك من غيرهم".