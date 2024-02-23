سقوط حر وسريع.. نينوى تتراجع 31 مرتبة بسرعة الانترنت دفعة واحدة

ويظهر مؤشر سرعة انترنت المدن، بغداد ونينوى فقط كمدن عراقية مختارة بين مدن العالم، بحسبما تتبعت السومرية نيوز.ويظهر المؤشر ان بغداد حلت بالمرتبة 140 من اصل 196 مدينة، حيث جاءت سرعة الانترنت في بغداد بواقع 35.59 ميغابت بالثانية، متراجعة 3 مراتب عن شهر ديسمبر 2023.اما في نينوى، فانخفضت مرتبة المحافظة 31 درجة بغضون شهر واحد فقط، بعد ان كانت في مرتبة تصاعدية من شهر تموز 2023.وكانت مرتبة نينوى في سرعة الانترنت بتموز 2023 كانت بالمرتبة 168 عالميا وبسرعة انترنت بلغت 12.7 ميغابت، وارتفعت في شهر أيلول الى المرتبة 154 بسرعة انترنت بلغت نحو 22 ميغابت، وفي شهر تشرين الثاني جاءت في المرتبة 123 عالميًا وبسرعة انترنت بلغت 46.3 ميغا بت، وفي شهر كانون الأول 2023 جاءت في المرتبة 118 عالميًا وبسرعة انترنت بلغت نحو 50 ميغا بت متفوقة على بغداد بفارق كبير، قبل ان تسقط سقطة واحدة في كانون الثاني 2024، الى المرتبة 149 عالميا وبسرعة انترنت بلغت 29.2 ميغابت.