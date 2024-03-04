انستغرام بالمقدمة.. قائمة بأكثر 10 تطبيقات تنزيلًا عالميًا في يناير 2024

اختفى تطبيق سبوتيفي من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا، وحل محله "واتساب بزنس" في المرتبة العاشرة في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في يناير 2024، وفق موقع آب فيغورس المختص باحصائيات تتبع التطبيقات وعمليات التنزيل.كان تطبيق انستغرام في صدارة التطبيقات الأكثر تنزيلا في العالم في يناير 2024، وبلغ 52 مليون تحميلا، وجاء تطبيق تيك توك في المرتبة الثانية بـ46 مليون عملية تنزيل، وفيسبوك ثالثا بـ40 مليون عملية تنزيل.وحل واتساب رابعا بـ36 مليون عملية تحميل، و capcut بالمرتبة الخامسة بـ27 مليون عملية تحميل، وتيليغرام سادسا بـ26 مليون عملية تحميل، وتيمو سابعا وثريدز ثامنا وسناب جات تاسعا، وواتساب بزنس عاشرًا، بـ18 مليون عملية تحميل.