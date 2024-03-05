75% من العراقيين لديهم حسابات "تيك توك" ومرتبتهم الـ14 عالميًا (تقرير شامل)

وبلغ عدد مستخدمي تيك توك في العراق العام الحالي، نحو 31.9 مليون مستخدم، مقارنة بـ20.1 مليون مستخدم، مايعني ان عدد المستخدمين لتيك توك في العراق ارتفع بنحو 60% خلال عام ونصف.جاءت أمريكا في المرتبة الأولى بعدد مستخدمين بلغ 148.9 مليون مستخدم، واندونيسيا ثانيا بـ126.8 مليون مستخدم، بعدها البرازيل، والمكسيك وفيتنام وروسيا، حيث تراجعت روسيا الى المرتبة السادسة في 2024 بعد ان كانت في المرتبة الرابعة قبل المكسيك وفيتنام حتى منتصف 2022، وفق إحصائية حديثة لموقع ستايستا تابعتها السومرية نيوز.وجاء العراق على الصعيد العربي بالمرتبة الثالثة بعدد مستخدمي تيك توك، بعد كل من السعودية ومصر.وبلغ عدد مستخدمي السعودية 35.1 مليون بعد ان كان 23.6 مليون، أي ان نسبة الارتفاع في السعودية بلغت فقط 48%، وفي مصر بلغ عدد المستخدمين 32.9 مليون في 2024، بعد ان كان 21.3، أي بنسبة ارتفاع بلغت 54%، وهو مايجعل نسبة نمو المستخدمين في العراق اعلى من مصر والسعودية.ووفق اخر الاحصائيات حتى شهر يناير 2024، فان عدد مستخدمي الانترنت في العراق يبلغ 36.2 مليون مستخدم، بالمقابل هناك نحو 32 مليون مستخدم في العراق لتطبيق تيك توك، مايعني ان 88% من مستخدمي الانترنت لديهم حساب تيك توك.وفي عبارة أخرى، فأن نحو 75% من سكان العراق لديهم حساب تيك توك!، وهي إحصائية مذهلة.لكن في ذات الوقت، ليس من الغريب ان يكون العراق في مرتبة متقدمة عالميًا بعدد مستخدمي تيك توك، فبينما هو في المرتبة 14 عالميًا بعدد مستخدمي تيك توك، فهو في ذات الوقت في المرتبة 45 عالميًا بعدد السكان.