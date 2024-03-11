زين العراق تطلق حملة شهر رمضان المبارك وتهدي مشتركيها باقات انترنت مجانية

كما أطلقت زين عرض "خلي الگيگات تحچي" الرمضاني الذي يقدم للمشتركين باقة انترنت هدية 7 گيگابايت لمدة أسبوع بعد إعادة تعبئة رصيد بقيمة 10 الاف دينار او أكثر.ويمكن للمشترك التمتع بالباقة من الساعة 2 ليلا وحتى الساعة 2 ظهرا وتكون متاحة لمدة أسبوع (يمكن استخدام 1 گيگابايت يومياً)هذا العرض ساري خلال شهر رمضان المبارك ويشمل جميع مشتركي زين للدفع المسبقتأكد من الاشتراك بالباقة قبل التعبئة للحصول على الهديةللاشتراك اتصل مجاناً على #345* او من خلال