هل حظر تطبيق تيك توك يحلّ أزمة المحتوى الهابط؟

قرار حظر تطبيق التيك توك يعود الى الواجهة من جديد بمساع حكومية لغلقه بصورة نهائية معتبرة اياه منصة لبث المحتوى الهابط لأغلبية مشتركيه, والتي تسهم بتغيير سلوكيات المجتمع.



هل إغلاق تطبيق تيك توك يمثل الحل بالحد من المحتوى الهابط؟ الإجابة في هذا التقرير مع علي أحمد

