فيسبوك أعلى التطبيقات تنزيلا في اذار لأول مرة منذ أشهر.. ما السر؟

واظهرت بيانات إحصائية مختصة، ان فيسبوك تم تحميله 59 مليون مرة خلال اذار الماضي، و88% من عمليات التنزيل جاءت من غوغل بلي.ولم يكن سبب الارتفاع هو تزايد الطلب على التطبيق مجددًا، بل السبب هو تعرض فيسبوك الى تعطل لبضع ساعات في اذار الماضي، الامر الذي دفع الكثير من المستخدمين الى حذف التطبيق وإعادة تحميله مجددًا.وجاء انستغرام كثاني اكثر التطبيقات تنزيلا في العالم بـ58 مليون عملية تحميل، فيما جاء تطبيق تيك توك بالمرتبة الثالثة بـ46 مليون عملية تحميل.واحتل كل من واتساب وتيليغرام، المركز الرابع والخامس على التوالي، في شهر اذار، وبينما جاءت منصة ثريدز بالمرتبة السادسة، فهذا يعني ان 6 من اصل اكثر 10 تطبيقات تنزيلا في العالم، مملوكة لـ"ميتا".