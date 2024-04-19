تحدث مع مشهورك المفضل.. ميزة عملاقة منتظرة على انستغرام

ظهرت تقارير تفيد بأن شركة "ميتا" العملاقة تختبر طرح ميزة على انستغرام تسمح للمستخدمين بإنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما جاء في تقرير Techcrunch.وقال التقرير إنه بعد تخصيص برنامج الدردشة الآلي، يمكن للمستخدمين على ما يبدو تسميته وإعطائه صورة رمزية والتحدث معه من خلال نافذة الدردشة، ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي تطور بهذا الخصوص ولم تظهر أي تفاصيل أخرى حول هذه الميزة.على الرغم من أننا قد لا نحصل على خيار إنشاء روبوت الدردشة في أي وقت قريب، إلا أن بعض المؤثرين وصانعي المحتوي قد يحصلون عليه أولاً، وفقاً لموقع indiatoday.ويشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن إنستغرام يقوم بتجربة ميزة جديدة يمكن أن تجعل الحياة أسهل لكبار منشئي المحتوى، ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أداة ذكاء اصطناعي، تُعرف باسم Creator AI، والتي من شأنها أن تسمح للمؤثرين والمشاهير بالتواصل مع متابعيهم باستخدام رسائل آلية تبدو وكأنها قادمة من المؤثرين أنفسهم.تم تصميم هذه الأداة الجديدة للتعامل مع الردود في الرسائل المباشرة وقد تعمل قريبًا في قسم التعليقات أيضًا، في البداية، ستشير الرسائل بوضوح إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.ويهدف هذا الإعداد، وفقًا للتقرير، إلى مساعدة منشئي المحتوى المشهورين على إدارة العدد الهائل من الرسائل والتعليقات التي يتلقونها يوميًا، مما يسهل عليهم مواكبة قاعدة المعجبين بهم دون التضحية بوقتهم.ويقول التقرير أيضًا أن منشئي المحتوى سيكون لديهم التحكم في البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لتقليد أسلوب التواصل الخاص بهم، وذلك بالاعتماد على المنشورات والرسائل السابقة وحتى المقاطع الصوتية من نشاطهم على Instagram ويمكنهم أيضًا إعداد إجابات محددة مسبقًا لأسئلة معينة لجعل التفاعلات تبدو أكثر شخصية.لدى Instagram الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم وهو أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي رواجًا والتي تربط المستخدمين بالمشاهير المفضلين لديهم، وإذا تم طرح هذه الميزة، فسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل المؤثرون ومجتمعاتهم مع الطريقة الجديدة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الميزة مقتصرة على الأشخاص المؤثرين أم سيتم طرحها لعامة الناس.وفي مؤتمرها الأخير كشفت شركة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر" و"ثريدز" عن خططها لإطلاق روبوتات دردشة ذكية على "واتساب" و"ماسنجر"؛ ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع شخصيات افتراضية يمكنها تقديم معلومات أو المساعدة في المهام.كما أكدت أنه ستوفر قريباً حزمة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسمح للمستخدمين بتحرير الصور وإنشاء الملصقات باستخدام الأوامر النصية فقط على "إنستغرام".حثت META بقوة على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أركان أعمال الشركة، بدءًا من تحسين أنظمتها الإعلانية إلى بناء مساعدين ذكاء اصطناعي في النظارات الذكية ومشاريع أخرى للأجهزة. صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيصبح "محركًا متزايد الأهمية للفرص" للأفراد والشركات والاقتصاد ككل.