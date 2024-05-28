"الشرير الرئيسي".. ظهور صدام حسين في النسخة الجديدة لـ "كول أوف ديوتي"

وأعلنت شركة "اكتفشن"، حصول لعبة "كول اوف ديوتي بلاك أوبس 6"، على أول عرض دعائي والمفترض ان يتم اليوم 28 مايو في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية ، بحسب موقع "اكس بوكس العرب".وتستمر مدة العرض 58 ثانية فقط، وهو عرض تشويقي صغير، قبل ان يتم العرض الشامل يوم 9 يونيو.ويظهر في الصورة الدعائية، شخص غير واضح المعالم باعتباره "الشرير او العدو الرئيسي" في اللعبة، لكن على الاغلب تشير الصورة الدعائية الى صدام حسين، خصوصا وان اللعبة ستدور احداثها اثناء حرب الخليج، فيما أكدت مواقع مختصة ان الشخص الظاهر في الصورة هو صدام حسين بالفعل، كما ان الصور الدعائية لعروض اللعبة تظهر احداثيات القصر الجمهوري في بغداد.