أبرز ما يميز مؤتمر آبل هذا العام والتحديثات المنتظرة هو ادخال تطبيقات تعمل على الذكاء الاصطناعي في تحديثات آبل، ماقد يحدث حالة جديدة في سوق التكنولوجيا.وشمل جدول اعمال مؤتمر شركة Apple ، كلا من : iOS وiPadOS وVision OS وWatchOS وmac OS sequoia ، فيما تشير المنصات المتخصصة بالتكنولوجيا، الى ان ما يترقبه الجميع والذي يمكن أن يكون ورقة الجوكر الرابحة بالنسبة إلى أبل وسوف يقلب الكثير من الموازين في عالم التكنولوجيا هو Apple Intelligence.وستكون النماذج التوليدية وراء تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة عبر جميع أنظمة التشغيل المختلفة للشركة بما في ذلك iOS و iPadOS و macOS.الإمكانيات التي سيوفرها نظام الذكاء الاصطناعي للتحديث الجديد في أبل:تحسينات الكتابةسيقدم النظام تدقيقًا لغويًا شاملاً واقتراحات لتحسين الأسلوب عبر التطبيقات الأصلية وتطبيقات الجهات الخارجية، مما يوفر تجربة كتابة أفضل.التركيز على السياق الشخصييستطيع النظام الاستفادة من مجموعة أنشطتك الكاملة بالإضافة إلى ما هو معروض على شاشتك، على سبيل المثال، يمكنك أن تسأله عما إذا كان تأجيل اجتماع سيؤدي إلى تأخرك عن موعد شخصي آخر.إشعارات قائمة على الاهتماماتيمكن لـ Apple Intelligence التعرف على الإشعارات المهمة بناءً على إهتماماتك الشخصية، مما يضمن عدم تفويتك للإشعارات التي تهمك حقًا.إنشاء الصورتتيح لك Apple Intelligence إنشاء صور فوتوغرافية إبداعية بناءً على مكتبة الصور الخاصة بك، وتوفر لك ثلاثة أنماط للاختيار من بينهم: الرسم والتوضيح والتحريك.الحوسبة السحابية الخاصةستستفيد Apple Intelligence من النماذج المستندة إلى السحابة على خوادم خاصة لضمان خصوصية بيانات المستخدم وأمانها، وفي حال احتاج طلب ما إلى الانتقال إلى خادم سحابي، تؤكد ابل أنها سترسل فقط مجموعة بيانات محددة بطريقة آمنة تشفيريا.تنفيذ المهام عبر التطبيقاتيمكن لـ Apple Intelligence تتبع نشاطك عبر التطبيقات المختلفة وتنفيذ المهام نيابة عنك، على سبيل المثال، يمكنك الطلب من ابل سحب الملفات التي أرسلها لك جهة اتصال خلال فترة زمنية معينة، مما يوفر لك الوقت والجهد.ما هي تحديثات Siri الجديدة؟ستتمكن سيري الآن من اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات وعبرها، مثل إرسال مقال من ابل نيوز إلى مجموعة محادثات، كما ستتمكن التطبيقات الخارجية من الاستفادة من بعض تحسينات سيري.وقامت ابل بالإعلان عن تحسينات كبيرة على مساعدتها الصوتية Siri، بما في ذلك الاندماج مع نموذج اللغة الكبير الشهير ChatGPT من الذكاء الاصطناعي.تهدف هذه الخطوة إلى منح المستخدمين وصولاً أكبر إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فعندما يطرح المستخدم سؤالاً على Siri سيتمكن المساعد الصوتي الآن من تحديد ما إذا كان ChatGPT من OpenAI يمكن أن يقدم إجابة أفضل.إذا كان الأمر كذلك فسيطلب Siri من المستخدم إذنًا لمشاركة السؤال مع ChatGPT، ثم يعرض على المستخدم اقتراحات من الدردشة الآلية.متى سوف تتوافر إمكانيات Siri الجديدة؟من المتوقع أن يصل هذا التكامل إلى أنظمة التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك أعلنت Apple أنها ستضيف نماذج أخرى للذكاء الاصطناعي من جهات خارجية في المستقبل، مما يوفر للمستخدمين وصولاً أكبر إلى قوة الذكاء الاصطناعي.ما هي ميزات macOS Sequoia الجديدة؟سيتضمن macOS ميزات جديدة تشمل الرسوم المتحركة للنصوص وتحسينات خرائط Apple، وهي ميزات سبق وأن تم الإعلان عنها في نظامي التشغيل iPadOS و iOS، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن رؤية والتحكم في أجهزة الايفون الخاصة بهم من أجهزة Mac عبر ميزة Continuity، وستظل أجهزة iPhone مقفلة حتى أثناء الجلسة الافتراضية كما لن يطرأ أي تغيير على المظهر البصري.وستظهر إشعارات الايفون الآن على نظام التشغيل macOS.، كما سيوفر macOS الآن تحسينات إضافية لمكالمات الفيديو، بما في ذلك الخلفيات وعزل الشاشة.تطبيق Passwords جديدقامت Apple بتحويل ميزة Keychain التي تعمل بخدمة iCloud إلى تطبيق منفصل باسم Passwords، والذي ينافس مباشرةً تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى مثل 1Password، كما سيتوفر هذا التطبيق أيضًا على نظام التشغيل Windows.تحريك الرأس للإجابة او رفض المكالمات!ويمكن أيضا التحكم في المكالمات باستخدام إيماءات الرأس، حيث ستتمكن AirPods الان من اكتشاف حركات الرأس للمستخدم للإجابة على المكالمات أو رفضها (إيماءة الموافقة للإجابة، وتحريك الرأس للرفض)، كما ستتمكن سماعات ايربوز أيضا من عزل صوت المستخدم، حتى مع وجود ضوضاء في الخلفية.يقدم watchOS 11 وضع تدريب جديد، والذي يتيح تتبع مدى تأثير شدة ومدة تمارين المستخدمين على أجسادهم بمرور الوقت، يتم تتبع الشدة باستخدام بيانات السعرات الحرارية مثل معدل ضربات القلب والوتيرة والارتفاع، كما ذكرت آبل أن “خوارزمية جديدة قوية” ستترجم تلقائيًا بيانات مستشعر الطاقة إلى تقدير لمعدل جهدك بعد التمرين.أدوات للمستخدمات الحواملوذكرت آبل أن ميزة تتبع الدورة الشهرية تعرض الآن مساعدات الحمل، ويمكن لتطبيق الصحة عرض حملك عبر جميع الرسوم البيانية والمطالبات.تطبيق الصحة الجديدسيتتبع watchOS 11 العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم الأساسية، وسيقدم لك نظرة ثاقبة حولها في تطبيق الصحة الجديد، يمكن للمستخدمين بسهولة التحقق من العلامات الحيوية ومعرفة متى تكون هناك قيم متعددة خارج النطاق الطبيعي، كما يمكنهم أيضًا معرفة كيفية استجابة العلامات الحيوية لعوامل أخرى مثل الكحول والمرض والتغيرات في الارتفاع.الصورسيستخدم نظام التشغيل VisionOS 2 الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور العادية إلى صور مكانية (Spatial Photos) متوافقة مع جهاز Vision Pro، مما يوفر تجربة غامرة للمستخدمين.إيماءات جديدةسيقدم نظام التشغيل VisionOS 2 أيضًا عناصر تحكم جديدة تعتمد على الإيماءات، مما يسهل على المستخدمين التفاعل مع الجهاز بطريقة أكثر حدسية.الاعلان عن نظام iOS 18 بميزات جديدة مذهلةويعد تحديث نظام iOS 18 هو أكثر شئ انتظارًا في المؤتمر فقد كشفت شركة ابل عن نظام التشغيل الجديد iOS 18 والذى يركز بشكل كبير على ميزات التخصيص التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في هواتفهم.ماهي أهم الميزات الجديدة في iOS 18؟تخصيصات شاشة الرئيسية:يتيح لك iOS 18 ترتيب تطبيقاتك بطرق جديدة كليا، يمكنك تغيير ألوان التطبيقات وضبط مستوى تعتيمها، على سبيل المثال، أصبح بإمكانك الآن ترتيب تطبيقاتك حول الصورة التي تستخدمها كخلفية لهاتفك وذلك لتجنب إخفائها.ميزات جديدة للرسائلاصبح بإمكانك الان إضافة تأثيرات جديدة إلى نصوصك و التفاعل مع الرسائل بإستخدام رموز تعبيرية جديدة.تحديثات ‏الخصوصيةيركز iOS 18 على تعزيز خصوصية المستخدمين، حيث يتيح لك قفل التطبيقات بكلمة مرور أو بصمة الوجه لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لك النظام الجديد التحكم في جهات الاتصال التي يمكن الوصول إليها من قبل التطبيقات المختلفة.إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعيةمن الميزات الرائعة التي قدمها iOS 18 هي القدرة على إرسال الرسائل النصية والرسائل عبر iMessage باستخدام اتصال القمر الصناعي، مما يبقيك على اتصال حتى في المناطق النائية التي تفتقر إلى تغطية شبكة الهاتف المحمول.ميزة الدفع السريعقدم iOS 18 ميزة جديدة للدفع السريع تسمى “Tap to Cash” والتي تسمح لك بدفع الأموال لشخص آخر بطريقة سريعة وآمنة بمجرد لمس الهواتف معًا.تصميم جديد لتذاكر الفعالياتسيتيح لك iOS 18 عرض تذاكر الفعاليات بطريقة جديدة كليًا، كما ستتمكن من الوصول إلى دليل الفعالية وخدمات الدعم مثل خرائط الموقع حتى تتمكن من العثور على مقعدك بسهولة أكبر.تحسين تجربة الألعابسيعمل iOS 18 على تقليل نشاط الخلفية عند تشغيل الألعاب، مما يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة. كما سيقدم النظام دعمًا محسّنًا لوحدات تحكم الألعاب اللاسلكية.كما يشمل العديد من الميزات الأخرى التي لم يتم التطرق اليها بعد.