Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البيان الختامي للقمة الخليجية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالأرقام: إليكم أكثر البرامج مشاهدة على يوتيوب السومرية!

خاص السومرية

2020-12-28 | 04:37
بالأرقام: إليكم أكثر البرامج مشاهدة على يوتيوب السومرية!
المصدر:
السومرية
3,099 مشاهدة

على مدار السنة، تنشر قناة السومرية على موقعها الالكتروني كما على يوتيوب، فيديوهات وتقارير اخبارية خاصة بالاضافة الى مقاطع من برامجها المتعددة، تعكس واقع المجتمع العراقي، وتلبي اهتماماته الثقافية والاجتماعية والسياسية والترفيهية على حدّ سواء.

من هذا المنطلق، ومع اقتراب انتهاء العام 2020، تسلط الضوء قناة السومرية على أكثر البرامج مشاهدة على يوتيوب خلال هذا العام.
 
نقدم اليكم في التالي، قائمة بأكثر 10 برامج شاهدها متابعو السومرية على يوتيوب ونالت اعجابهم.
 
تصدرت المرتبة الأولى تقارير إخبارية خاصة بقناة السومرية لعام 2020، وسجلت نسبة مشاهدة عالية تمثلت بـ 3358780 مشاهدة.
 
في المرتبة الثانية، جاءت نشرة أخبار السومرية، وهذا ما يدل على التقارير الفريدة من نوعها والشاملة التي تعرضها القناة لمشاهديها، والتي تنقل واقع المجتمع العراقي وشكاوى الناس وهمومهم. (نسبة المشاهدة 507571)
 
أما في المرتبة الثالثة فجاءت قائمة الفيديوغراف والمنوعات بنسبة 405919 مشاهدة، وفيها يتعرف المشاهدون الى معلومات جديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها.
 
في المرتبة الرابعة، اسرار الفلك ٢٠٢٠، وهي المحطة الاسبوعية لمحبي الأبراج وعلم الفلك، حيث تطل عالمة الفلك جاكلين عقيقي اسبوعيا حاملة معها اخبار الابراج وأسرارها. (280577 مشاهدة)
 
 
في المرتبة الخامسة، الهيبة الرد، وهو مسلسل يجمع النجوم العرب، وقد سجل نجاحا باهرا في مختلف أجزائه التي عرضت على السومرية. (262189 مشاهدة)
 
في المرتبة السادسة، حدث في هذا اليوم، وهي محطة يومية تعرض أبرز الأخبار والأحداث التي سجلها التاريخ محليا واقليميا وعالميا. (88202 مشاهدة)
 
 
 
سابعا، تقارير من المجتمع العراقي، وكانت نسبة المشاهدة 76913.
 
ثامنا، جاء برنامج المناورة، وسجل 58753 مشاهدة.
 
أما اعلانات البرامج فجاءت في المرتبة التاسعة، وسجلت 36574 مشاهدة.
 
وفي المرتبة العاشرة ، مقاطع المتداول التي سجلت 25980 مشاهدة.
 
 
يمكنكم متابعة قناة السومرية على يوتيوب لمشاهدة كل البرامج ومقاطع الفيديو الخاصة بالقناة، عبر النقر هنا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
01:49 | 2021-01-06 01:49
01:30 | 2021-01-06 01:30
15:11 | 2021-01-05 15:11
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية
27.47%
03:46 | 2021-01-04
الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية
03:46 | 2021-01-04
الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية
16.98%
10:18 | 2021-01-04
الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية
10:18 | 2021-01-04
المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد
15.7%
12:48 | 2021-01-05
المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد
12:48 | 2021-01-05
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
14.62%
15:23 | 2021-01-04
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
15:23 | 2021-01-04
بالصور.. شلل في حركة السير ببغداد دون معرفة الاسباب
13.19%
09:35 | 2021-01-04
بالصور.. شلل في حركة السير ببغداد دون معرفة الاسباب
09:35 | 2021-01-04
بالصور.. الكاظمي في التحرير
12.03%
11:45 | 2021-01-04
بالصور.. الكاظمي في التحرير
11:45 | 2021-01-04
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.