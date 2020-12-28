بالأرقام: إليكم أكثر البرامج مشاهدة على يوتيوب السومرية!

على مدار السنة، تنشر قناة السومرية على موقعها الالكتروني كما على يوتيوب، فيديوهات وتقارير اخبارية خاصة بالاضافة الى مقاطع من برامجها المتعددة، تعكس واقع المجتمع العراقي، وتلبي اهتماماته الثقافية والاجتماعية والسياسية والترفيهية على حدّ سواء.

من هذا المنطلق، ومع اقتراب انتهاء العام 2020، تسلط الضوء قناة السومرية على أكثر البرامج مشاهدة على يوتيوب خلال هذا العام.

نقدم اليكم في التالي، قائمة بأكثر 10 برامج شاهدها متابعو السومرية على يوتيوب ونالت اعجابهم.

تقارير إخبارية خاصة بقناة السومرية لعام 2020، وسجلت نسبة مشاهدة عالية تمثلت بـ 3358780 مشاهدة. تصدرت المرتبة الأولىخاصة بقناة السومرية لعام 2020، وسجلت نسبة مشاهدة عالية تمثلت بـ 3358780 مشاهدة.

نشرة أخبار السومرية، وهذا ما يدل على التقارير الفريدة من نوعها والشاملة التي تعرضها القناة لمشاهديها، والتي تنقل واقع المجتمع العراقي وشكاوى الناس وهمومهم. (نسبة المشاهدة 507571) في المرتبة الثانية، جاءت، وهذا ما يدل على التقارير الفريدة من نوعها والشاملة التي تعرضها القناة لمشاهديها، والتي تنقل واقع المجتمع العراقي وشكاوى الناس وهمومهم. (نسبة المشاهدة 507571)

الفيديوغراف والمنوعات بنسبة 405919 مشاهدة، وفيها يتعرف المشاهدون الى معلومات جديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها. أما في المرتبة الثالثة فجاءت قائمةبنسبة 405919 مشاهدة، وفيها يتعرف المشاهدون الى معلومات جديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها.

اسرار الفلك ٢٠٢٠، وهي المحطة الاسبوعية لمحبي الأبراج وعلم الفلك، حيث تطل عالمة الفلك جاكلين عقيقي اسبوعيا حاملة معها اخبار الابراج وأسرارها. (280577 مشاهدة) في المرتبة الرابعة،، وهي المحطة الاسبوعية لمحبي الأبراج وعلم الفلك، حيث تطل عالمة الفلك جاكلين عقيقي اسبوعيا حاملة معها اخبار الابراج وأسرارها. (280577 مشاهدة)

في المرتبة الخامسة، الهيبة الرد، وهو مسلسل يجمع النجوم العرب، وقد سجل نجاحا باهرا في مختلف أجزائه التي عرضت على السومرية. (262189 مشاهدة)

حدث في هذا اليوم، وهي محطة يومية تعرض أبرز الأخبار والأحداث التي سجلها التاريخ محليا واقليميا وعالميا. (88202 مشاهدة) في المرتبة السادسة،، وهي محطة يومية تعرض أبرز الأخبار والأحداث التي سجلها التاريخ محليا واقليميا وعالميا. (88202 مشاهدة)

من المجتمع العراقي، وكانت نسبة المشاهدة 76913. سابعا، تقارير، وكانت نسبة المشاهدة 76913.

المناورة، وسجل 58753 مشاهدة. ثامنا، جاء برنامج، وسجل 58753 مشاهدة.

أما اعلانات البرامج فجاءت في المرتبة التاسعة، وسجلت 36574 مشاهدة.

مقاطع المتداول التي سجلت 25980 مشاهدة. وفي المرتبة العاشرة ،التي سجلت 25980 مشاهدة.