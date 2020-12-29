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أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع السومرية خلال 2020... تعرفوا اليها!

خاص السومرية

2020-12-29 | 06:58
أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع السومرية خلال 2020... تعرفوا اليها!
المصدر:
السومرية
2,107 مشاهدة

تعرض قناة السومرية باقة من البرامج المتنوعة على شاشتها، من النشرة الاخبارية الى البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية وغيرها. وتنشر على موقعها الالكتروني مقاطع فيديو خاصة بتلك البرامج من أجل ابقاء المشاهد على اطلاع بأبرز الاخبار والتطورات والاحداث التي تجري من حوله.

انطلاقا من هنا، قام فريق موقع السومرية الالكتروني برصد أكثر 10 فيديوهات مشاهدة على موقع القناة. ونستعرضها اليكم في التالي بالارقام.
 
في المرتبة الاولى جاء فيديو احمد راضي يورى الثرى في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد. وقد سجل 76346 مشاهدة.
 
 
 
واحتل المرتبة الثانية فيديو لمشاهد مرعبة من احدى مستشفيات بغداد، والذي سجل 70734 مشاهدة.
 
 
في المرتبة الثالثة، فيديو لحظة وصول السيد السيستاني إلى منزله في النجف، بنسبة 57347 مشاهدة.
 
 
أما في المرتبة الرابعة، فجاء فيديو بغداد معرضة لانفجار يدمر 40 بالمئة من مساحتها، ونسبة المشاهدة 44836.
 
 
فيديو الكاظمي يعتذر من شقيقه "عماد" برسالة صوتية، جاء في المرتبة الخامسة، بنسبة 41847 مشاهدة.
 
 
 
وفي المرتبة السادسة، فيديو نائبان ينفيان بمقطع فيديو اصابة احدهما بفايروس كورونا.( 39591 مشاهدة)
 
 
 
أما فيديو طيران الجيش يوجه رسالة الى ابناء الرصافة في بغداد، فقد جاء في المرتبة السابعة، و 34351 مشاهدة.
 
 
 
في المرتبة الثامنة، تصريح للصحة العالمية يوحي بخلل في بيانات المنظمة وعودة للحياة. وسجل 33792 مشاهدة.
 
 
 
في المرتبة التاسعة، فيديو حديث بين الكاظمي وترامب يثير الضحك بمؤتمر الرئيس الأميركي. (30138 مشاهدة)
 
 
 
وأخيرا في المرتبة العاشرة، فيديو الفنان خالد الحنين يسلم نفسه الى شرطة البصرة. وقد سجل 28818 مشاهدة.
 
 
 
لمتابعي قناة السومرية، لا تفوتوا اعادة مشاهدة أحدث الفيديوهات من النشرة الاخبارية وبرامج السومرية كاملة على الموقع الالكتروني، بالنقر هنا.

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