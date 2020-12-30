بالفيديو: سومر اف ام تتربع على عرش الاذاعات المحلية في البلاد

عام تلو الاخر وشبكة السومرية تحصد الالقاب، لتتربع اذاعة سومر اف ام هذه السنة على عرش الإذاعات المحلية من خلال الاستفتاء السنوي الذي تقيمه كلية الاعلام في جامعة بغداد، والذي تعتمد فيه على تصويت الجمهور من خلال استمارة توزع على مختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين.هذا التكريم لم يأت من فراغ انما من خلال ما تقدمه سومر اف ام من برامج لامست احتياجات المستمعين. فهي التي تقدم البرامج التوعوية والاجتماعية، ما جعلها قريبة من قلوب الالاف بل الملايين من المواطنين، ناهيك عن التزامها بالحيادية بعيدا عن التحزب والانتمائات الطائفية والعرقية.منذ تأسيسها في العام 2005، تميزت إذاعة سومر أف أم بالمستوى الرفيع في الأداء الإعلامي والثقافي والفني. وفي سبيل تحقيق ذلك، سخّرت الإذاعة منذ انطلاقها جميع إمكاناتها لبث مادة مميزة تمكنت من احتلال الصدارة في كل مناسبة.